Rejsebranchen er i chok over aflyste sommerrejser: Vurderer at 4-5 mia. kr. skal betales tilbage til kunderne

Chok og vantro har ramt rejsebranchen, efter at hele sommersæsonen fredag blev aflyst af regeringen.

Rejsebranchen er granatchok over, at regeringen ikke vil lukke op for turistrejser ud af Danmark med undtagelse af nogle få lande før tidligst 1. september 2020.

Regeringen meddelte på et pressemøde fredag, at grænserne åbnes for Tyskland, Norge og Island. For alle andre lande fastholdes den nuværende rejsevejledning, der betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser indtil 31. august.

I praksis betyder det, at rejsebranchen ikke kan sende turister på udlandsrejser udover de tre lande.

»Hvor mange grimme ord må jeg bruge,« udbryder Lars Thykier, direktør i Dansk Rejsebureau Forening, da Finans fanger ham på mobiltelefonen fredag eftermiddag.

»Jeg synes, det er frygteligt. Vi er helt rystede. Det er worst case scenario,« siger han.

Rejsebureauerne har arbejdet med fire scenarier ud fra, hvor mange lande regeringen ville åbne for rejser til, og udmeldingen fra regeringen blev den værst tænkelige.

»Det betyder, at regeringen enten må nationalisere vores branche ved at betale det, det koster, eller også må vi lukke hele skidtet,« siger Lars Thykier.

Ifølge Thykier vurderer rejsebureauerne, at op imod 1 mio. danskere har booket en sommerferierejse gennem bureauerne. De penge skal nu tilbagebetales til kunderne, og den regning kommer formentlig til at løbe op i 4-5 mia. kr., siger Lars Thykier.

Godt nok har politikerne besluttet at indføre en voucherordning, så bureauerne kan udstede tilgodebeviser i stedet for at betale pengene tilbage, men EU vil ikke acceptere ordningen, og det er tvivlsomt, om den kan gennemføres.

Med regeringens udmelding fredag bliver det endnu mere usandsynligt med en sådan ordning, mener Lars Thykier.

»Jeg vil lade regeringen om at tage beslutningen, men nu bliver beløbet så stort, at jeg tror, mange danskere vil råbe meget højt. Dertil kommer, at det jo ikke løser problemet. Det er bare at skubbe problemet foran sig. Hvis branchen skal overleve, er det nødvendigt med statsstøtte,« siger han.

I Bravo Tours er direktør Peder Hornshøj også chokeret:

»Vores højsæson er skudt fuldstændig i sænk. Vi vidste godt, at den formentlig ville blive på et lavere niveau, men dette er et kæmpe slag for hele branchen,« siger han.

»Jeg er skuffet og rystet, for jeg synes ikke, at det giver mening,« siger han.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig den situation, at stort set alle lande ville være lukket frem til 31. august. Specielt ikke når man ser på, at der er lande, som har gjort det bedre end Danmark i forhold til smittetryk,« siger han og peger specifikt på Grækenland og Portugal.

»Nu bliver vi endnu mere afhængig af hjælpepakker. Ingen branche er ramt hårdere end os, og jeg forventer, at regeringen kommer med nogle hjælpepakker, der er bedre end dem, vi har set hidtil,« siger han.