Danskerne skal formentlig vente månedsvis på at få udbetalt deres egne penge.

Millioner af danskere kan til efteråret se frem til en kontant udbetaling på adskillige tusinde kroner, når de får udbetalt mindst tre uger af deres indefrosne feriepenge.

Det står klart, efter at et politisk flertal natten til mandag blev enige om den pakke, der skal få danskerne til at hive kortet op af lommen og holde gang i landets coronaramte økonomi.

Men udbetalingen af de 60 mia. kr. i feriepenge - før skat, vel at mærke - har en svaghed. Det mener cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre. Feriepengene vil formentlig først stå på borgernes konti til oktober på grund af »tekniske årsager.«

»Man har således en forhåbning om, at danskerne bruger pengene allerede før udbetalingen. Der er grundlag for, at visse af pengene vil blive brugt på forskud, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at udbetalingen mister lidt af sin potens med den sene udbetaling,« skriver cheføkonom Jeppe Juul Borre i en kommentar.

For den gennemsnitlige lønmodtager vil de tre ugers feriepenge svare til omkring 15.000 kr. efter skat. Men det er relativt lang tid at skulle vente månedsvis på pengene, påpeger Jeppe Juul Borre.

»For at sætte det i perspektiv er der potentielt længere til udbetalingen, end coronakrisen foreløbig har været en del af økonomien. Og det er markante skader og spor, den allerede har efterladt,« skriver han.

Regeringen vil i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP nå frem til, hvordan udbetalingen konkret skal foregå. Til efteråret forhandler partierne om de to sidste ugers indefrosne feriepenge.