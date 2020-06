Rejsebranchen får ny hjælp fra Christiansborg

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at yde ekstra hjælp til den hårdt pressede rejsebranche.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at give ekstra og ny hjælp til den del af rejsebranchen, der udbyder pakkerejser.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet tirsdag formiddag.

Hjælpen består bl.a. af, at det lån, staten har givet branchen, øges fra 1,5 mia. kr. til 2,25 mia. kr.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) er pakkerejsebranchen en af de brancher, der er allerhårdest ramt af coronakrisen.

»Derfor har vi valgt at forlænge vores hjælpende hånd sammen med en række andre tiltag, der alt sammen skal sørge for at sikre en bæredygtig rejsebranche fremadrettet, så vi også har et sted at booke vores ferie på den anden side af alt det her,« siger han i pressemeddelelsen.

En ekspertgruppe er kommet med anbefalinger til, hvordan pakkerejsebranchen kan komme bedst muligt igennem sommeren.

På den baggrund er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet kommet frem til en aftale, hvor der spændes et sikkerhedsnet ud for de danske rejsende og pakkerejsebranchen frem til den 31. august.

»For Venstre er det vigtig, at rejsebranchen og kunderne ikke kommer i klemme som følge af regeringens skiftende meldinger omkring rejsevejledningerne i denne sommer. Derfor er det vigtigt, at låneordningen forlænges til udgangen af august,« lyder det fra Torsten Schack Pedersen fra Venstre.

Partierne er bl.a. blevet enige om følgende: