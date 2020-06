Regeringen fastholder topskat på ekstra feriepenge

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard afviser i et notat til Folketinget fagbevægelsens krav om en flad skat på 38 pct. af danskernes ekstra feriepenge.

Regeringen afviser i et notat til Folketinget, som Finans er i besiddelse af, fagbevægelsens krav om en flad skat på 38 pct. af danskernes ekstra feriepenge.

Dermed har regeringen ifølge Finans’ oplysninger ikke i sinde at lade danskerne slippe for at betale topskat af feriepenge, sådan som både borgerlige partier og fagbevægelsen har krævet.

Nu er jeg jo i den situation, at jeg forhandler dette lands hovedoverenskomst, og det ligger mig meget på sinde, at en aftale skal overholdes. At afvige fra de 38 pct. vil være at forbryde sig mod den aftale, der er indgået. Claus Jensen, formand for Dansk Metal

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard skar ellers forleden igennem i diskussionen om, hvorvidt danskerne skal betale topskat af de ekstra feriepenge. Omkring 96.000 lønmodtagere står til at ryge op over topskattegrænsen og dermed betale topskat af de ekstra feriepenge ved almindelig indkomstbeskatning af pengene.

Hele baggrunden for, at danskerne lige netop i år optjener ekstra feriepenge, er den nye ferielov fra 2018, som ændrer optjeningsperioden for ferie. Det giver feriepenge for fem ekstra uger i overgangsåret mellem den gamle og den nye ferielov, og pengene skulle oprindeligt have været indefrosset i en ny stor statslig fond på op mod 100 mia. kr., indtil den enkelte lønmodtager går på pension.

Et bredt flertal Folketinget har nu besluttet at udbetale i første omgang tre uger af de ekstra feriepenge for at kickstarte økonomien.

Forud for den nye ferielov gik et omfattende arbejde i det såkaldte ferielovsudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, og ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation er ånden i aftalen bag de fælles anbefalinger fra udvalget, at der i tilfælde af beskatning af feriepengene før pensionsalderen skal betales en flad skat på 38 pct. i form af en afgift til staten.

Peter Hummelgaard mener dog ikke, at der er nogen ånd i aftalen om 38 pct. i skat. Han henholder sig til et notat fra sit ministerium, som konkluderer, at ferielovsudvalget specifikt forholdt sig til den situation, at en virksomhed gik konkurs, og at Lønmodtagernes Garantifond skulle dække lønmodtagernes feriepenge.

Men den går ikke, fastslår formand for Dansk Metal og topforhandler ved forårets overenskomstforhandlinger for godt 600.000 privatansatte Claus Jensen. Han står fast på en aftale om 38 pct.

»Nu er jeg jo i den situation, at jeg forhandler dette lands hovedoverenskomst, og det ligger mig meget på sinde, at en aftale skal overholdes. At afvige fra de 38 pct. vil være at forbryde sig mod den aftale, der er indgået,« siger Claus Jensen.