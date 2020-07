ATP skal kunne investere mere af lønmodtagernes formue med risiko fremfor i sikre papirer. Formålet er at øge den enkeltes ATP-opsparing, men der kan også blive færre penge at leve for som pensionist.

Danskerne kan få mere at leve for som pensionister, men der kan også blive mindre.

Det er konsekvensen af et lovforslag fra regeringen, som vil give pensionskoncernen ATP lov til at sætte op til 40 pct. af de penge, som alle lønmodtagere hvert år indbetaler i obligatorisk ATP-bidrag, i risikobetonede investeringer, hvor der både er chance for gevinst og risiko for tab.

Formålet er at forbedre ATP’s muligheder for at få pengene til at yngle i en tid, hvor lave renter gør det svært at tjene penge på sikre investeringer i f.eks. obligationer. Men investeringerne kan også slå fejl, og det vil især ramme de pensionister, som ikke har andet at forsøde folkepensionen med end ATP.

Det erkender bestyrelsesmedlem i ATP og formand for HK Kim Simonsen.

»Netop for pensionister uden andre pensioner er det afgørende at sikre en god forrentning. ATP er ikke en tombola, og folk kan være trygge ved, at ATP også vil investere meget konservativt fremover,« siger han.

Alle betaler til ATP ATP Livslang Pension er en kollektiv pensionsordning, som alle lønmodtagere automatisk indbetaler til.

Lønmodtageren indbetaler 1.136 kr. om året, og arbejdsgiveren indbetaler 2.272 kr. på medarbejderens vegne.

Den maksimale årlige udbetaling er i år på 24.500 kr.

ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) blev grundlagt i 1964 for at sikre danske pensionister et supplement til folkepensionen.

I dag er ATP et af Europas største pensionsselskaber med 5,2 mio. medlemmer og en pensionsformue på 889 mia. kr.

Det udbetales årligt ca. 17 mia. kr. i pensioner. Kilde: ATP

Men både Enhedslisten og Dansk Folkeparti er skeptiske ved at lade ATP sætte en større andel af indbetalingerne på spil. I dag kan ATP investere 20 pct. af indbetalingerne med risiko.

»ATP skal ikke spille hasard med folks penge. Mange har kun ATP, og desuden er der tale om tvangsopsparing,« siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).

Ældre Sagen efterlyser vurderinger fra regeringen af, hvor galt det kan gå for den enkelte, hvis ATP taber penge.

ATP er i de senere år blevet kritiseret for at være tvunget til at investere det meste af formuen for konservativt.

Professor: »Glædeligt«

En af kritikerne er professor ved CBS Jesper Rangvid, som roser ændringerne.

»ATP er vigtig for mange danskere. Derfor er det virkelig glædeligt, at der nu tages skridt til at sikre købekraften af ATP-pensionen. Det har ATP ikke kunnet de senere år,« siger han.

Godt 40 pct. af folkepensionisterne har i dag kun ATP at leve for ud over folkepensionen. ATP er en livslang udbetaling, som i år udgør 24.500 kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.