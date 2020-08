Topskat af feriepenge ser ud til at blive realitet

Vælger du at få udbetalt tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge til oktober, risikerer du samtidig at skulle betale topskat af pengene.

Det står nu klart, fordi De Radikale går ind for en progressiv beskatning.

- Vi har lagt det op til regeringen at finde en afklaring, fordi der har været uenighed i offentligheden. Vi bakker op om det, regeringen lægger frem, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa (R).

Lovforslaget fremsættes tirsdag og skal få de mange indefrosne milliarder ud i samfundet, så forbruget og virksomhederne kan holdes i gang trods coronasituationen.

Borgerne skal selv søge om at få udbetalt pengene, der kan udbetales fra senest oktober. Den præcise dato er ikke nævnt i regeringens udkast til et lovforslag.

De Radikale har tidligere støttet Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der mente, at alle skulle betale den samme flade skat på 38 procent.

Fagbevægelsesorganisationen har henvist til ferielovsudvalgets betænkning fra 2017, hvor tallet nævnes. Det er også borgernes gennemsnitlige trækprocent i skat.

Men som Samira Nawa har forstået det, vil det forsinke udbetalingen.

- En anden beskatning, end den regeringen har lagt frem, vil forsinke udbetaling af feriepengene, og nogle vil skulle betale mere i skat med en flad skat. Der er nogle ting, der gør, at det ikke er sådan lige at gå til, siger hun.

Omvendt risikerer op mod 100.000 borgere at ryge over topskattegrænsen med rød bloks løsning.

For dem vil udbetalingen være en dårlig forretning, og frygten er, at det vil få nogle til at gemme udbetalingen til pensionsalderen.

- Jeg tror ikke, det gør den store forskel, siger Samira Nawa.