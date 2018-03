Danske investorer styrer mod et milliardtab på "sikre investeringer"

Danske investorer har placeret en samlet formue på 200 mia. kr. i danske obligationsfonde, på trods af at de har udsigt til et milliardtab i år. Sælg, og sæt i stedet pengene i banken, hvis man vil af med risikoen, lyder rådet fra flere eksperter.

Flere hundrede tusinde danskere har udsigt til at lide et milliardtab i år, fordi de samlet set har investeret 200 mia. kr. i danske obligationsfonde.

Investeringsforeningernes fonde med danske obligationer har selv før afholdelse af omkostninger kurs mod negative afkast og det dårligste år på denne side af finanskrisen. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for investorerne, at 22 pct. af deres samlede opsparing på 915 mia. kr. i investeringsforeningerne er placeret i danske obligationer.

»Det er nærmest helt uforsvarligt ikke at rådgive folk ud af obligationsfonde. Markedsafkastet er så lavt, at der ikke er plads til at betale fondenes forholdsvis høje omkostninger,« siger Carsten Tanggaard, professor og formand for Penge- og Pensionspanelet under Erhvervsministeriet.

Obligationer bliver betegnet som sikre investeringer, men investeringsforeningerne bag de store banker Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit Bank har alle haft tab i deres afdelinger med danske obligationer i år.

Bare en halv pct. i tab svarer til, at investorerne mister 1 mia. kr. Godt to måneder inde i året er tabet på op til 1,5 pct. i flere af de store bankers obligationsfonde. Ifølge en ekspert kan tabet for hele året meget vel blive på samme niveau.

»De fleste regner med, at renterne skal lidt højere op. Hvis det er rigtigt, er det sandsynligt, at det, vi ser lige nu, også vil være slutresultatet. Om det bliver meget dårligere eller markant dårligere, er der, hvor vandene skiller,« siger Frank Hvid Petersen, konsulent og tidligere chefstrateg i Carnegie og Nordea.

Danske Bank bekræfter, at det ser skidt ud for obligationsinvestorerne i år.

»Der er helt overordnet udsigt til triste afkast, fordi vi forventer, at renterne kryber opad i år. For en dansk obligationsportefølje forventer vi afkast i niveauet minus 1 til plus 1 pct. i år,« siger Tine Choi, chefstrateg i Danske Bank.

Det skal ses i forhold til, at de årlige omkostninger ligger i niveauet 0,3 til 0,6 pct. i bankens obligationsfonde.

Bankerne øger indtjeningen med 200 mio. kr. på obligationskunderne pr. 0,1 pct., der er i omkostninger.

»Det kan ikke betale sig at investere i de fonde nu, fordi renten er så lav, og der er omkostninger. Hvis man ikke tør løbe en risiko, er det bedre at benytte indskydergarantien og sætte op til 750.000 kr. ind på en indlånskonto i banken. Det giver op til 0,9 pct. i rente uden risiko og uden omkostninger,« siger Ulrik Marschall, kommunikationschef i Mybanker.