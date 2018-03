Danske investeringsfonde har genvundet tronen: Bedst i Europa

Danske investeringsfonde ligger i top på Morningstars rangliste over de bedste fonde i Europa målt på afkast, omkostninger og risiko, viser en ny opgørelse.

De mere end 813.000 danskere, som ejer investeringsbeviser, kan glæde sig over, at de danske fonde netop er røget til tops som de bedste i Europa.

Danmark har altid ligget højt i sammenligningen med andre investeringsfonde i Europa, men i de seneste år fået har de danske fonde haft sværere og sværere ved at følge trop. Men i marts generobrede de danske fonde førstepladsen i analysehuset Morningstars løbende rangliste over de europæiske landes investeringsfonde.

Morningstars stjerner Morningstar rangerer investeringsfondene baseret på deres risikojusterede afkast og omkostninger.

De 10 pct. bedste fonde inden for en kategori får de maksimale fem stjerner.

»Man kan kritisere nogle fonde for ikke i fuld grad at give stordriftsfordele videre til de private kunder. Men mange af de danske fonde leverer gode resultater. Og det slår igennem, nu hvor omkostningerne i fondene er reduceret på grund af ny lovgivning,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, chefanalytiker for Morningstar Danmark, der netop har kåret de bedste danske investeringsfonde i 2017.

Her var flere af vinderne, nemlig fondene fra SEB Invest og Nykredit, i forvejen topratede fonde hos Morningstar med fem stjerner. Maj Invest, der tidligere har været blandt prismodtagerne, har fem stjerner i over halvdelen af sine fonde.

Da Morningstar forrige år analyserede omkostningerne i investeringsfonde, var Danmark det eneste land, hvor investorernes gennemsnitlige omkostninger steg i takt med formuen i fondene, så investorerne ikke mærkede noget til stordriftsfordelene.

Sådan finder Morningstar prisvinderne Morningstar Fund Awards er en anerkendelse til de investeringsforeninger og fonde, der har præsteret særligt gode resultater i forhold til deres nærmeste konkurrenter.

er en anerkendelse til de investeringsforeninger og fonde, der har præsteret særligt gode resultater i forhold til deres nærmeste konkurrenter. Prisen gives til fonde med bedste risikojusterede afkast inden for deres respektive Morningstar kategorier. I beregningsscoren vægter fondenes relative afkast 80 pct. og risikoen 20 pct. af den samlede score.

48 pct. af bedømmelsen bygger på resultaterne inden for det sidste kalenderår. Derefter vejer år to og tre år tilbage hver 18 pct., mens år fire og fem år tilbage hver vejer 8 pct. i bedømmelsen.

Vægtningen sikrer, at vinderprisen går til fonde med stærke etårs resultater, men som også har bevist evnen til at præstere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Derudover uddeler Morningstar awards til investeringsforeninger med en palette af fonde, der samlet set er af høj kvalitet. Bedømmelsen sker ligeledes på baggrund af fondenes risikojusterede afkast over fem år.

»Siden har mange fonde sænket priserne. Der er kommet flere billige indeksfonde til, og endelig har den nye opdeling i fondsklasser med og uden provisionsgebyr til banken presset de gennemsnitlige omkostninger i fondene ned,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Hidtil har de hollandske investeringsfonde været bedst i Europa, efter at landet indførte et forbud mod tage et salgsgebyr direkte af kundens formue. Den ændring har banket kundernes omkostninger i bund, og nu er det samme altså sket herhjemme.

Formand for investeringsforeningernes brancheorganisation, Investering Danmark, Eric Pedersen, direktør for Nordea Invest, konstaterer, at flere investeringsforeninger herhjemme har en række fem stjernede fonde som tegn på, at de hører til blandt de 10 pct. bedste i Europa.

»Det er glædeligt, at Danmark igen er røget til tops i Europa. Der er ingen tvivl om, at det både er god performance og de lavere omkostninger, der slår igennem,« siger Eric Pedersen.