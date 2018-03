Det kan blive en grim overraskelse: Nu får danskerne sandheden om deres pensioner

Mere end to millioner danskere sparer op til pension i blinde med overoptimistiske prognoser. Nu bliver tallene mere realistiske, og det vil betyde lavere pensioner for mange.

Lene Andersen, f. 1964, skriver om privatøkonomi og investering for Finans. Hun er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har skrevet om alle facetter af den finansielle sektor - bank, forsikring, pension, realkredit, investering, m.m. - i over 20 år. Efter et kort stop i Danske Banks informationsafdeling arbejdede hun 14 år på Dagbladet Børsen, men skiftede til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2003. Lene har en fjern fortid i en væddeløbsstald og påstår, at hun i modsætning til de fleste investorer er i stand til at vælge den hurtigste hest hver gang. Gevinsten er dog beskeden, da hun kun spiller for 20 kr. af gangen.

Efter flere år med hård kritik gør pensionssektoren op med de urealistisk høje afkastforventninger, som man har stillet kunderne i udsigt. De nye mere realistiske prognoser kan i værste fald skære op mod 30 pct. af de nuværende vurderinger af opsparingens størrelse på pensionstidspunktet, viser foreløbige beregninger.

»De nye mere realistiske prognoser viser, at de fleste skal vente at få en noget lavere pension, end den der fremgår af deres prognose i dag. Dermed får folk nu en reel mulighed for at forholde sig til, hvad de formentlig får at leve af som gamle,« siger CBS-professor Jesper Rangvid, der længe har været bekymret over, at så stor en del af pensionsopsparingen foregik i blinde.

Når prognoserne har givet et urealistisk billede, skyldes det, at finanssektoren i Danmark har holdt fast ved samfundsforudsætninger fra dengang, hvor obligationer gav langt mere i rente end i dag. Men dermed har opspareren fået en falsk tryghed for sin indtægt som pensionist. Finanstilsynet har flere gange kritiseret prognoserne for at være lige lovligt optimistiske.

Fremover får opspareren ikke bare oplyst mere realistiske tal om den forventede pension. De får også at vide, hvor lav - og hvor høj - pensionen kan blive med den risikoprofil, de har valgt.

Forsikring & Pensions direktør, Per Bremer Rasmussen, er glad for initiativerne, som en samlet pensionsbranche står bag.

»Det har været vigtigt for os at give forbrugerne noget, de kan bruge til at se risikoen på deres pension. Fremover kan opspareren se, inden for hvilket økonomisk interval deres pension med 90 pct. sandsynlighed havner. Og dermed kan de forholde sig til, om det er acceptabelt, eller om de måske vil øge opsparingen,« siger Per Bremer Rasmussen.

Pensionen kommer med 90 pct. sandsynlighed til at ligge i dette interval

Eksempel på prognose - kunde med 20 år til pensionering og middel risiko, kr.

Nutidskroner pr. måned 1. år på pension 5. år på pension 15. år på pension Udbetaling ved højt pensionsafkast 33.350 33.600 34.100 Udbetaling ved forventet pensionsafkast 25.000 25.000 25.000 Udbetaling ved lavt pensionsafkast 18.400 18.200 17.800

Kilde: Forsikring og Pension

De endelige tal til at beregne de nye prognoser udtages først til september. Men professor Jesper Rangvid har tidligere regnet på, hvad det vil betyde for forventningerne til pensionen at bruge forudsætninger meget lig dem, der skal bruges fremefter.

Prognosen blev op til 30 pct. lavere i en pensionskasse med 60 pct. obligationer, mens det forventede afkast ved 35 pct. obligationer blev 13 pct. lavere over 10 år.