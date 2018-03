På jagt efter en ny bil? Her får du mest for pengene

Der kan være store besparelser at hente ved at vælge den rette finansieringsmetode ved bilkøbet, viser ny analyse.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Abonnement, leasing eller et gammeldags køb?

Står du foran at skulle skifte den firehjulede i garagen ud med en ny model, bør du stille dig selv det spørgsmål, inden du hiver tegnebogen frem. Det skriver Børsen.

For der kan være mange penge at spare på den nye bil, hvis du vælger den ene finansieringsform frem for den anden.

I en ny analyse har Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, set på, hvilke af de tre finansieringsmuligheder, der bedst kan betale sig, når man skal investere i en ny bil.

Analysen har sammenlignet, hvad de samlede omkostninger over tre år er ved et finansieret køb, leasing og abonnementsordning af tre forskellige biler; en Peugeot 208 1,6 HDI Envy, en Audi A6 Avant 2,0 og en VW Golf 1,5 TSI Bluemotion.

Vælger man at privatlease en Audi A6 over tre år, koster det eksempelvis 303.340 kr. Kører bilen i den periode 75.000 km, svarer det til 4,04 kr. per km.

Køber man i stedet Audien, lyder prisen på 341.400 kr., svarende til en kilometerpris på 4,55 kr.

Men den største besparelse opnår man via en abonnementsordning. Her vil de samlede udgifter over tre år lyde på ca. 288.000 kr., hvilket bringer kilometerprisen ned på 3,9 kr.

»At være kørende i en Audi A6 Avant til under 4 kr. pr. kilometer og have 24.000 km til rådighed om året, det er billigt,« siger Jan Lang til Børsen.

For de to andre modeller er billedet anderledes.

I Peugeotens tilfælde er et finansieret køb den billigste metode. Her lander den samlede pris over tre år på knap 98.000 kr., mens man skal betale henholdsvis 101.000 kr. og 119.000 kr. ved leasing og et abonnement.

Skal man investere i en VW Golf, er leasing den billigste metode. Her bliver prisen ca. 140.000 kr. over tre år, skriver Børsen.