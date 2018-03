En typisk dansk familie kan både i år og næste år se frem til en betydelig fremgang i rådighedsbeløbet, viser ny prognose fra Danske Bank.

757 kroner.

Så meget ekstra kan en typisk dansk børnefamilie føje til rådighedsbeløbet hver måned sammenlignet med sidste år.

Det viser en ny prognose, som Danske Bank har offentliggjort tirsdag. Ifølge banken er det den største reallønsfremgang under det nuværende økonomiske opsving.

I prognosen har Danske Bank set på, hvad udviklingen i dansk økonomi betyder for en typisk dansk familie bestående af to voksne og to børn.

Og fremgangen i dansk økonomi smitter positivt af på privatøkonomien hos "Familie Nielsen", som Danske Bank har valgt at døbe deres modelfamilie.

»I 2018 stiger lønnen med 2,0 pct. Det lyder måske ikke af meget, men da priserne kun stiger med 0,6 pct., giver det en betydelig reallønsfremgang,« skriver banken i prognosen.

Samtidig har inflationen været lavere end ventet i årets første måneder, hvilket også øger købekraften.

Også næste år kan danskerne se frem til yderligere luft i privatøkonomien. Her regner Danske Bank med en stigning i rådighedsbeløbet på 569 kr.

I 2019 ventes lønnen at stige en smule hurtigere, med 2,3 pct., men da priserne ventes at stige med 1,3 pct., vil stigningen i købekraften være lidt mindre end i 2018,« skriver banken i prognosen og fortsætter:

»Modelfamilien har dermed oplevet uafbrudt fremgang i rådighedsbeløbet siden 2012, og målt i faste priser har de i 2019 over 3.600 kroner mere i rådighedsbeløb, end de havde dengang – hver eneste måned.«

For dansk økonomi som helhed vurderer Danske Bank, at bruttonationalproduktet (BNP) vil vokse med 1,8 pct. i år og 1,9 pct. næste år - en mindre nedjustering i forhold til bankens tidligere prognose, hvor skønnet lå på en BNP-vækst på 2 pct. i år og 1,9 pct. i 2019.

Samtidig skønnes det, at arbejdsmarkedet vil fortsætte med at buldre afsted. Ifølge tal fra Danmarks Statistik steg antallet af lønmodtagere til et nyt rekordniveau i januar i år, og den udvikling vil fortsætte, vurderer banken.

På trods af at der er kommet godt med damp under kedlerne på både arbejdsmarkedet og økonomien som helhed, mener Danske Bank ikke, at udvikligen i dansk økonomien går for stærkt, og at det er tid til at råbe vagt i gevær.

»Det er [...] vigtigt at understrege, at der indtil videre ikke er mange tegn på overophedning, hverken på arbejds- eller boligmarkedet. Det er en risiko, ikke en realitet,« skriver banken.