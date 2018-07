Drømmelånet har aldrig været billigere

Det er rekordbilligt at optage et 30-årigt boliglån.

Danmarkshistoriens billigste boliglån har aldrig været billigere. Kursen på det 30-årige 1,5 pct. lån rundede mandag morgen 96,18, og det er det højeste niveau nogensinde. Samtidig rundede kursen på 2 pct. lånet 99,8 og er dermed tæt på at lukke.

»Nye boligkøberne får nemmere ved at blive kreditgodkendt. Allerede eksisterende boligejere kan glæde sig over, at det er blevet billigere at optage et tillægslån, og at den lave rente vil være med til at presse boligpriserne op,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Den hidtidige renterekord stammer fra den 8. januar. Dengang lå kursen på det 30-årige 1,5 pct. lån en enkelt på 96,03.

Rentefaldet kommer på et godt tidspunkt for de boligejere, der endnu ikke har konverteret deres lån. Den næste opsigelsesfrist falder den 31 juli, og derfor har de ikke blot udsigt til en flot kurs på deres nye lån, men også en kort opsigelsesperiode og dermed nogle lave differencerenter.

Nordea Kredit vurderer, at der stadig er lån på 37 mia. kr., der er oplagte at konvertere. Det drejer sig om fast forrentede lån med en rente på 3,5 pct. eller derover. Samtidig er der 3 pct. lån for 86 mia. kr.



Hvis man tager udgangspunkt i en familie, der skal bruge et lån på 1 mio. kr., bliver hovedstolen på et 1,5 pct. lån 1.068.000 kr. og den månedlige ydelse efter skat på 3.640 kr.

For godt fire måneder siden, da renten senest var højest, var 1,5 pct. lånet ikke i spil, da kursen var under 95. Et 2 pct. lån gav en hovedstol på 1.070.000 kr. og en månedlig ydelse på 3.760 kr.

Det betyder, at de seneste fire måneders rentefald har reduceret hovedstolen med 1.000 kr. og den månedlige ydelse med 120 kr. pr. lånt million.

»En hovedstol, der er 1.000 kr. mindre og en besparelse på 120 kr. om måneden, lyder måske ikke af så meget, men beholder man lånet i alle 30 år, løber den samlede besparelse op i 67.000 kr. pr. million. Det er trods alt et beløb, der er til at føle på. Ikke mindst hvis der er tale om et lån på flere mio kr.,« siger Lise Nytoft Bergmann.