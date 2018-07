Pengestærke forældre køber lejligheder til børnene trods lånestramninger

Tårnhøje priser har dog skræmt mange væk.

Pengestærke forældre spiller en stadig en stor rolle på ejerlejlighedsmarkedet trods lånestramninger. I årets første fem måneder er der foretaget næsten lige så mange forældrekøb som i samme periode sidste år, hvor der stadig var frit valg på alle lånehylder.



Det er der ikke længere. Ved årsskiftet trådte nye låneregler i kraft. De betyder, at boligejere med en gældsfaktor over 4 og en belåningsgrad over 60 pct. af boligens værdi ikke længere har frit valg.

Er man omfattet af de nye regler, kan man kun vælge mellem et fast forrentet lån med eller uden afdrag samt F5-lån med afdrag.

Til gengæld er der ikke så mange forældrekøb som i 2015, der var et gyldent år for på boligmarkedet. Men det skyldes, at priserne siden er steget med raketfart og har ikke noget med de nye låneregler at gøre.

»Der har været en del spekulation om, hvorvidt de nye låneregler kunne begrænse aktiviteten af forældrekøb. Ser vi på data for årets første fem måneder, er der dog indtil videre ikke noget, der tyder på, at appetitten på forældrekøb er blevet mindsket i større omfang,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

At de pengestærke forældre stadig er aktive på markedet er ikke overraskende, mener han.

»For det første ændrer de nye retningslinjer ikke på, om man må låne eller ej til forældrekøb. For det andet vil familier med begrænsninger på lånevalget stadig have adgang til afdragsfrihed via et fast forrentet lån,« siger Christian Hilligsøe Heinig.



Selvom man er tvunget til at tage et fast forrentet lån, er det stadig billigt at låne, og selv i dyre byer som København og Aarhus er det let at få det månedlige budget til at hænge sammen. Køber man en lejlighed på 50 kvm og har mulighed for at finansiere købet med friværdi i ens egen bolig og fuld belåning af lejligheden, koster det kun 528 kr. om måneden at eje en sådan lejlighed, viser beregninger fra RD. I Odense og Aalborg giver et sådan køb et månedligt overskud.



København

Aarhus

Odense

Aalborg

Størrelse 50 kvm 80 kvm 50 kvm 80 kvm 50 kvm 80 kvm 50 kvm 80 kvm Likviditetskrav: 2% lån -528 -770 -228 -300 148 305 311 565 Likviditetskrav: F5-lån 856 1.442 858 1.434 854 1.431 1.036 1.720

Kilde: Realkredit Danmark

»Det er klart, at det her og nu er dyrere målt på den månedlige ydelse sammenlignet med et variabelt forrentet afdragsfrit lån, men den samlede likviditetsudgift for forældrene er stadig relativ beskeden. Dertil kommer, at forældrekøbet forhåbentlig foretages med udgangspunkt i nytteværdien for barnet og ikke i investeringsøjemed,« siger Christian Hilligsøe Heinig.



Realkredit Danmark råder sine kunder til at tage fast forrentede lån, selv om de er dyrere end et flekslån.



Priserne på ejerlejligheder i studiebyerne er steget særdeles kraftigt de senere år, og der er ingen tvivl om, at de lave renter spiller en vigtig rolle for denne udvikling, mener Christian Hilligsøe Heinig.

»Det betyder, at der kan være risiko for et formuesmæk på forældrekøbet over de kommende år, hvis renterne stiger og presser priserne på ejerlejligheder ned.«



Med et fast forrentet lån får man sikret sin friværdi mod et sådan scenarie, da værdien af ens gæld vil falde, når renten stiger. I øjeblikket vil en stigning i den 30-årige realkreditrente på 1 pct.-point lige reducere værdien af restgælden med i omegnen af 10 pct., hvis man har hjemtaget et afdragsfrit 2 pct.-lån.