Danmarkshistoriens mest udskældte boliglån har været billigst i 20 år

Det har kostet, hvis man de sidste 20 år har prioriteret at sove trygt om natten med et fastforrentet lån. Har man valgt et F1-lån har man nemlig sparet mange penge, viser en ny opgrøelse.

Det har aldrig været billigere at få et 30-årigt lån med fast rente. Men fast rente kan slet ikke konkurrere med F1-lånet, der er Danmarkshistoriens mest udskældte lån. Trods en rente helt oppe på 5,2 pct. i en periode har F1-lånet været suverænt billigst de seneste 20 år, viser en analyse fra BRFkredit.

Selv hvis en boligejer havde formået at konvertere sit boliglån på det optimale tidspunkt, ville han have betalt mere og skylde mere end boligejeren med F1-lånet.

»Nogen gange er lån med variabel rente bare lidt for udskældte. Man sparer likviditet, man afdrager mere på sin gæld og har mindre restgæld. What's not to like?,« siger afdelingsdirektør i BRFkredit, Mikkel Høegh.

Han har taget udgangspunkt i et boliglån, der er optaget i 2000. Lånet er på 2 mio. kr. Boligen er købt til 2,5 mio. kr.

I det første regneeksempel kan man se forskellen på at have valgt et F1-lån frem for lån med fast rente. Lånet med fast rente er omlagt på de optimale tidspunkter, så der er både foretaget almindelige og lodrette konverteringer.



F1-lån Fast rente (med konverteringer) Forskel Afdrag 1.093.544 961.778 131.766 Rente 805.970 1.582.068 -776.099 Ydelse (eskl. Bidrag) 1.899.514 2.543.847 -644.333 Bidrag 175.683 134.658 41.025 Ydelse før skat 2.075.197 2.678.505 -603.307 Ydelse efter skat 1.747.615 2.107.133 -359.518 Restgæld pr. 1/7-2018 945.353 1.118.257 -172.904

Kilde: BRFkredit

Gør man boet op pr. 1. juli, er gælden for F1-låneren 945.000 kr., mens boligejeren med fast rente skylder knap 1,2 mio. kr. I hele perioden har F1-låneren betalt næsten 800.000 kr. mindre i rente og afdraget 131.766 kr. mere.

I den periode er F1-renten både gået op og ned. I 2009 blev F1-renten tilpasset til en rente der hed 5,2 pct. Dengang var renten på de fast forrentede lån 5 pct.

»Uanset hvilke nøgletal, man er interesseret i, kan man se at F1 er uovertruffen. Det eneste, hvor fast rente er bedre er, at man spare lidt i bidrag godt 40.000 kr.,« siger Mikkel Høegh.

Endnu dårligere er forretningen for boligejere med fast rente, hvis ikke de har lagt deres lån om.

Så ser regnestykket sådan ud:



Fast rente (uden konverteringer) Fast rente (med konverteringer) Forskel Afdrag 779.221 961.778 -182.558 Rente 2.320.802 1.582.068 738.734 Ydelse (eskl. Bidrag) 3.100.023 2.543.847 556.176 Bidrag 190.397 134.658 55.739 Ydelse før skat 3.290.419 2.678.505 611.915 Ydelse efter skat 2.473.666 2.107.133 366.533 Restgæld pr. 1/7-2018 1.316.105 1.118.257 197.848

Kilde: BRFkredit

Så er restgælden næsten 200.000 kr. større, end hvis lånene var blevet lagt om regelmæssigt, og næsten 400.000 større, end hvis der var blevet valgt et F1-lån.

Regnestykket ændrer ikke ved BRFkredits generelle anbefalinger, der går på, at man skal udnytte det nuværende lave renteniveau til at sikre sin rente flere år frem. Men for nogle boligejere er F1 stadig et godt lån, mener Mikkel Høegh.

»Vi mener, det er et godt lån, og derfor sælger vi det fortsat. Det, man skal gøre op med sig selv inden valget af et F1-lån, er, om man kan klare de ydelsesmæssige udsving, der kan komme. Man skal huske på, at renten på et F1-lån har været oppe i 5,2 pct. Men kan man det, kan det stadig være et godt valg,« siger Mikkel Høegh.