Mange har i dag mobilpakker, hvor der er inkluderet dataforbrug i udlandet. Men ombord på færger lurer mobilfarerne, viser en ny afgørelse fra Teleankenævnet.

En færgetur til Norge udviklede sig til en yderst bekostelig affære for en mor og hendes to døtre.

Undervejs brugte de to piger nemlig deres mobiltelefoner til at gå på internettet. Som udgangspunkt burde det ikke være et problem, da moren inden afrejsen til Norge havde udstyret hver af pigernes mobilabonnement med et loft over dataforbrug i udlandet på 465 kr. – for en sikkerheds skyld.

Alligevel endte færgeturen med at udskrive en samlet mobilregning på 2.127,27 kr., fordi mobiltelefonerne i 104 minutter koblede sig op på skibets satellitnetværk.

Præsenteret for regningen på 2.127,27 kr. nægtede moren at betale med henvisning til, at udlandsloftet på 465 kr. alt andet lige måtte betyde, at hun maksimalt skulle betale 930 kr.

Derfor klagede hun til Teleankenævnet.

Mobilselskabet Plenti, som siden er blevet lagt sammen med TDC-ejede Telmore, peger imidlertid på, at eftersom dataforbruget skete via skibets satellit, har selskabet ikke noget øjebliksbillede af dataforbruget, hvilket Plentis betingelser også afspejlede.

»Registrering (af dataforbruget, red.) sker løbende inden for 24 timer, efter at forbruget har fundet sted. Dog kan registrering ske med en forsinkelse på helt op til 30 dage, såfremt forbruget er foretaget i udlandet,« fremgår det af betingelserne.

Da Plenti blev klar over pigernes faktiske forbrug, lukkede man straks for dataforbruget. Men da var skaden allerede sket, og det er bare ærgerligt, kom Teleankenævnet frem til i sin afgørelse.

»Det er således nævnets opfattelse, at indklagede (Plenti, red.) var berettiget til at fakturere klager det påklagede beløb for dataforbrug,« fastslår ankenævnet i sin afgørelse.

Sagen viser ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det som forbruger er vigtigt at være opmærksom på, hvilket netværk man er koblet op på, hvis man er ombord på en færge.

»Det kan være rigtigt dyrt at bruge sin mobil på en færgerejse mellem to lande, hvis din mobil fanger signalet fra færgens netværk,« fastslår styrelsen med afsæt i den aktuelle sag.

For moren til de to piger kom sagen til at koste yderligere 150 kr., da den tabte sag betyder, at hun ikke fik klagegebyret retur.