Flekslånere er havnet i kursfælde efter rentefald

Flekslånere rammes, når renterne falder, og deres lån skal indfries før tid.

Det er ikke kun risikoen for stigende renter, der kan gøre et flekslån dyrere. Kursen kan også drille, og boligejere, der fik ny rente på deres F3- eller et F5-lån i april, skal allerede nu betale ekstra, hvis de skal omlægge deres lån eller indfri det.

Et F5-lån på 1 mio. kr. kan indries til 1,022 mio. kr., altså 22.000 kr. mere end den oprindelige hovedstol. Det skyldes, at F5-renten er faldet siden april, og kursen på obligationerne bag steget i værdi.

»De fleste boligejere er opmærksomme på, at det kan det blive en dyr fornøjelse at have et F5-lån, hvis renten stiger. Men en faldende rente er også en risiko for boligejere med F5-lån, hvis man ønsker at indfri lånet før tid, og renten på det tidspunkt er væsentligt lavere, en da lånet blev udstedt eller rentetilpasset sidste gang,« forklarer boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.



Lån uden afdrag optaget 1. april F5-lån F3-lån Rente fra auktionen 0,62 pct. 0,16 pct. Rente i dag 0,3 pct. -0,1 pct. Restgæld 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. Indfrielsesbeløb 1.022.000 kr. 1.010.000 kr.

Situationen er den samme for boligejere med F3-lån. Men i dette tilfælde kan et lån på 1 mio. kr., der fik ny rente den 1. april, indfries for ca. 1.010.000 kr. i dag.

Et fast forrentet lån kan altid indfris til kurs 100. Det betyder, at hvis renten falder, og kursen runder 100, kan boligejerne alligevel komme ud af deres gæld til kurs 100. Den mulighed har man ikke på et rentetilpasningslån.

Ønsker man at førtidsindfri et flekslån f.eks. i forbindelse med en flytning, skal man købe obligationerne op på markedet til den gældende dagskurs. Er kursen over 100, betyder det, at man skal af med flere penge, end det man rent faktisk skylder.

Er kursen f.eks. 102, er man således nødt til at aflevere 102 kr., for hver 100 kr. der står på lånedokumentet.

Nogle af de F5-lånere, der mærker, at det kan være dyrt at indfri deres lån i øjeblikket, er boligejere med F5-lån, der fik ny rente sidste gang den 1. april 2018. Da obligationerne blev solgt på auktion i midten af februar 2018, endte F5-renten nemlig på 0,62 pct., men siden da er renten faldet, og havde der været auktion i dag, var boligejernes F5-rente formentlig endt i omegnen af 0,3 pct.

»F5-lånet er et rigtigt fint lån til langt de fleste. De risikerer kun et kurstab, hvis renten falder mærkbart umiddelbart efter en rentefastsættelse, og lånet skal indfries,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Hvis renten blot falder en lille smule, eller hvis rentefaldet indtræder på et senere tidspunkt undervejs i de fem år, er risikoen ikke særligt stor, selv om lånet skal indfries før tid.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at boligejerne løbende overvejer deres tidshorisont, hver gang deres lån nærmer sig en refinansiering. Har man et F5-lån, og har man planer om, at man skal sælge sin bolig inden for kortere tid, kan man overveje, om man skal skifte F5-lånet ud med et F3-lån.« siger Lise Nytoft Bergmann.