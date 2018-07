Mange danskere får en skattelettelse uden at skulle gøre noget.

2,5 mio. danskere får ikke alene mere udbetalt, når de skal på pension, de får også mere udbetalt her og nu. Det er resultatet af den seneste pensionsreform. De mange danskere vil typisk få mellem 275 og 725 kr. mere udbetalt hver måned, viser en gennemgang af reformen, som Nordea Liv & Pension har foretaget.

Reformen bliver synlig i disse dage, når Skat har sendt nye skattekort ud til 2,5 mio. danskere.

Den nye forskudsregistrering slår første gang igennem på lønudbetalingerne for juli, men da aftalen gælder fra januar i år, bliver hele årets fradrag fordelt over årets sidste seks måneder.

»Med den nye pensionsreform bliver det mere attraktivt at spare op til pension. Og udnytter man alle mulighederne, er modregningsproblemet løst for langt de fleste, der i dag sparer op til pension. Det skyldes ikke mindst, at man fremover vil få et højere fradrag for sine pensionsindbetalinger,« siger cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Nordea Liv & Pension.



Så meget mere får du udbetalt resten af 2018:

Årsløn, kr. Mere end 15 år til pension Mindre end 15 år til pension 250.000 275 425 350.000 250 450 500.000 300 600 750.000 350 725 1.000.000 350 725

Pensionsindbetalingerne udgør 12 pct. for indkomster mindre end 400.000 kr., 13 pct. for indkomster op til 700.000 kr. og 15 pct. for indkomster op til 1 mio. kr. Kilde: Nordea Liv & Pension

Med pensionsreformen bliver der indført et nyt særligt ligningsmæssigt fradrag på pensionsindbetalingerne på op til 70.000 kr. Det ligningsmæssige fradrag udgør 12 pct. på indbetalinger med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 pct. på indbetalinger med mindre end 15 år til folkepensionsalderen. Samlet set betyder det, at man fremadrettet opnår et større fradrag, når der indbetales på pensionsopsparingen.

Beregningerne viser, at alle danskere, der indbetaler til pension, vil få mere ud af pensionsindbetalingerne. Således står butiksassistenten til en gevinst på 2.350 kr. årligt med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 3.750 kr. med mindre end 15 år til pension.

Højt lønnede står til en lidt højere gevinst på 3.150 kr. med mere en 15 år til folkepensionsalderen og 6.700 kr. med mindre end 15 år til pension. Butiksassistenten står til at få en skattebesparelse på henholdsvis 0,9 og 1,5 pct. af lønnen. Til sammenligning får direktøren med en indtægt på 1.000.000 kr. en besparelse på 0,3 og 0,7 pct. af lønnen.

Sådan er konsekvenserne for pensionsudbetalingerne:



Løn efter pension Pensionsindbetaling Gevinst mere end 15 år til pension Gevinst mindre end 15 år til pension Butiksassistent 250.000 30.000 2.350 3.750 LO-ansat 350.000 42.000 2.200 4.150 Leder 700.000 105.000 3.150 6.700 Direktør 1.000.000 150.000 3.150 6.700

»Lidt skarpt trukket op er der to slags pensionsopsparere. Der er dem, der har sparet op sådan, at de har råd til at fortsætte med at leve et uforandret økonomisk liv, når de går på pension, og så er der dem, der har sparet for lidt og derfor har brug for at indbetale mere på pensionsopsparingen,« fortæller Jens Christian Nielsen.

Begge grupper får noget ud af pensionsreformen, fastslår han.

»De, der har sparet for lidt op, får med det ekstra fradrag mulighed for at indbetale mere på pensionsordningen uden, at det koster på det rådighedsbeløb, som man kender i dag.«