Dansker tjente 15 mio. kr. på bitcoins - kan ikke slippe for skat

Alt håb om skattefrihed for bitcoin-investorer er foreløbigt ude, mener BDO efter ny afgørelse.

En dansk datamatiker gjorde formentlig sit livs handel, da han i 2013 købte 478,69 bitcoins.

Han betalte cirka 400.000 kr. for sine bitcoins og vekslede og solgte i løbet af de næste år nogle af dem. I april 2018 var hans resterende bitcoins blevet 15,5 mio. kr. værd.

Men han slipper ikke for at betale skat af gevinsten. Det har Skatterådet fastslået i en ny afgørelse, skriver revisionsfirmaet BDO.

Potentiel gevinst på 4.800 pct. Sagen handlede om en investor, der var uddannet som datamatiker, og som hele sit liv havde interesseret sig for kryptologi.

Tilbage i 2013 havde han købt 478,69 bitcoins over en periode på et lille halvt års tid. Hans samlede købesum udgjorde omkring 400.000 kr.

Selvom værdien efterfølgende kortvarigt steg til det tidobbelte, solgte han ikke en eneste, men afprøvede i stedet i mindre omfang deres anvendelighed som betalingsmiddel.

I løbet af 2015 blev en del af beholdningen vekslet til andre kryptovalutaer, ligesom investoren i 2016 og 2017 havde foretaget ubetydelige småafståelser. Af de i 2013 indkøbte bitcoins havde han nu en restbeholdning på 381, der i april 2018 havde en samlet værdi på omkring 15,5 mio. kr.

I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at investoren ville være skattepligtig af fortjenesten, idet kryptovalutaen måtte anses for købt i spekulationsøjemed.

Der henvistes herved blandt andet til størrelsen af det investerede beløb samt til det faktum, at der faktisk havde været en ganske voldsom kursudvikling op til hans første køb, hvorfor forventningen om en gevinst måtte have indgået i overvejelserne omkring købet.

Den omstændighed, at investoren også havde haft andre formål med erhvervelsen, var uden betydning.

Sagen viser ifølge BDO, at alt håb om skattefrihed foreløbigt er ude for danske bitcoin-investorer. Tilbage i marts fastslog Skatterådet, at man skal betale skat af sine bitcoin-gevinster, hvis der er tale om spekulation.

Og selvom datamatikeren i denne sag købte sine bitcoins på et tidspunkt, hvor bitcoins ifølge BDO mest var for særligt interesserede og ikke et investeringsobjekt, falder skattehammeren alligevel.

Det er hensigten på købstidspunktet, som er afgørende for, om man beskattes af sin bitcoin-gevinst.

Køber man kryptovalutaer af ren nysgerrighed eller for at bruge dem som betalingsmiddel, er en gevinst ved et senere salg faktisk skattefri, selvom salget sker på grund af store værdistigninger, skriver BDO.