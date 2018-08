Jyske Bank hæver priserne - men kun for nye kunder

Jyske Bank hæver priserne på boliglån uden afdrag for nye kunder. Eksisterende kunder kan sove roligt - de får ingen prisstigninger.

Jyske Bank hæver priserne på en række realkreditlån. Eksempelvis bliver et F3-lån uden afdrag på 3 mio. kr. 6.375 kr. dyrere om året.

Banken hæver priserne på alle afdragsfrie lån, men lader være med at røre ved lån med afdrag. Samtidig sænkes prisen en anelse på F1-lånet med afdrag.

Det overrasker en ekspert, at Jyske Bank hæver priserne nu.

»Jeg ved ikke, om man kan kalde det et løftebrud fra Anders Dam (ordførende direktør i Jyske Bank, red.), men han har tidligere stærkt signaleret, at det ikke var nødvendigt at hæve priserne, med mindre at der kom noget regulatorisk fra myndighederne,« siger Martin Riedel, indehaver af Realkreditkonsulenten.

Han er samtidig overrasket over, at F1-lånet bliver billigere.

»Det er lidt pudsigt, at F1-lånet bliver billigere. Det havde jeg ikke set komme,« siger Martin Riedel.

Prisstigningerne på realkreditlånene kommer samtidig med, at Jyske Banks realkreditselskab BRFkredit skifter navn til Jyske Realkredit. Jyske Bank oplyser, at prisstigningerne ikke rammer eksisterende kunder - heller ikke kunder med flekslån, som skal refinansieres.

»Alle, der har et Jyske Bank boliglån eller et BRFkredit-lån, bliver ved med at have de samme priser. Men nye kunder vil opleve, at der er en ny prisliste,« siger Carsten Tirsbæk, direktør for Jyske Bank privatkunder.

Han understreger, at Jyske Banks boliglån og realkreditlån fortsat vil være konkurrencedygtige, selvom der vil være produkter, som er billigere hos Totalkredit, når man medregner selskabets Kundekroner.

»Det er rigtigt, at vi ikke er absolut billigst på alle produkter, hvis man medregner Kundekroner. Men du skal kigge på den samlede pakke, og du ved jo ikke, om Kundekroner også er der i fremtiden. Det er en ubekendt,« siger Carsten Tirsbæk.

Frygter du, at det vil koste kunder, at I hæver prisen nu?

»Nej, det gør jeg ikke. Du skal huske, at vi slet ikke rører ved prisen på lån med afdrag, og at vi ligefrem sænker priserne på eksempelvis F1-lånet med afdrag. Og samlet set vil jeg stadig vurdere, at vi er meget konkurrencedygtige,« siger Carsten Tirsbæk.

Han kalder prisstigningerne for udramatiske og en konsekvens af, at BRFkredit blev købt af Jyske Bank i 2014.

»Vi har siden da kørt med to parallelle produktpaletter. Det vil sige, at vi har haft to af alting. Nu er vi nået så langt i sammenlægningen, at vi laver ét sæt produkter og produkter. Det er så trådt i kraft i dag,« siger Carsten Tirsbæk.



Herunder er eksempler fra Realkreditkonsulenten på prisændringerne hos Jyske Bank på et realkreditlån på tre mio. kr.



0-80 pct. belåning Fast F1 F3 F5 Afdrag 0 kr. -2.972 kr. 2.229 kr. -1.486 kr. Uden afdrag 2.625 kr. 1.125 kr. 6.375 kr. 2.625 kr.