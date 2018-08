Aktiesparekonto giver størst skattefordel til de rige

Ny aktiesparekonto skulle skabe en folkelig aktiekultur i Danmark. Men revisionshus tvivler på effekt.

- Aktierne skal blive folkeeje.

Med de ord lancerede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) sidste år en såkaldt aktiesparekonto, hvor beskatningen skulle være særlig lempelig for beløb op til 50.000 kr.

Målet var at skabe en aktiekultur i Danmark, så flere får lyst til at investere i aktier og dermed får interesse for, hvordan det går de danske virksomheder.

Men aktiesparekontoen får næppe den effekt. Det vurderer revisionsfirmaet BDO, efter at Skatteministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring.

Sådan som modellen er skruet sammen, er det primært folk, der har en investerbar formue - altså ud over pensionsopsparingen - på mere end en million kroner, der vil få en skattefordel ud af at bruge kontoen, lyder det.

- Den gulerod, der ligger i de nye regler i reduceret skat, er simpelthen ikke stor nok til, at flere vil løbe risikoen ved at investere i aktier, siger chefkonsulent Henning Boye fra BDO.

Han har regnet på nogle eksempler.

Hvis man har 50.000 kr. at investere for, så er forskellen mellem at bruge aktiesparekontoen frem for de nuværende regler for aktiebeskatning 215 kr. i sparet skat om året, hvis afkastet er fem procent.

Ganske vist bliver afkastet på aktiesparekontoen kun beskattet med 17 pct. mod 27 pct. under de nugældende regler.

Men beskatningen sker løbende efter det såkaldte lagerprincip modsat aktier, man har i depot, hvor det er realiserede gevinster, der beskattes. Det mindsker forskellen.

Lidt mere attraktiv er ordningen for folk med investerede formuer på mere end en mio. kr. Det skyldes, at aktieafkast over 52.900 kr. om året beskattes med 42 pct.

Men for at nå derop skal man altså have aktier for cirka en million, hvis der tages udgangspunkt i et afkast på fem procent. Igen vil det være forskellen i beskatning af 2500 kr., det handler om.

- Det er jo ikke meget mere end til en middag i byen eller en enkeltbillet til Malaga, men lidt har også ret, siger Henning Boye.

- De nye regler vil være mest til glæde for dem, der i forvejen investerer i den slags og har aktieindkomst af en vis størrelse, vurderer han.

Selv om de skattemæssige fordele ved kontoen ikke er så store, ser Finanssektorens interesseorganisation, Finans Danmark, andre fordele ved aktiesparekontoen.

- Hvis man er en uerfaren eller mindre erfaren investor, og man alligevel kun ville investere et mindre beløb, så er det oplagt at bruge aktiesparekontoen, siger skattepolitisk chef Kasper Svendsen.

- Skatten bliver trukket fra kontoen, så man skal ikke bekymre sig om noget, ud over hvilke aktier man gerne vil investere i.

- Derfor håber vi på, at vi kan tiltrække potentielle investorer, der i dag synes, at det er for vanskeligt, siger han.

Skatteministeriet skønner, at det vil koste 110 mio. kr. at indføre aktiesparekontoen. Det er baseret på en forventning om, at 900.000 vil oprette en konto.