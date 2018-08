Sms-beskeder om billige flybilletter og en gratis iPads florerer lige nu rundt og lokker forbrugere i en dyr fælde. Forbrugerombudsmanden advarer mod den nye trend.

»Tillykke! Du er den udvalgte og får en chance for at vinde et gavekort på 1.000 kr.« Hvis du altså bare lige indtaster dine dankortoplysninger først.

Nu advarer Forbrugerombudsmanden mod de mange emails og sms-beskeder, som lige nu florerer rundt og snyder mange danskere til at opgive deres betalingsoplysninger.

Sådan undgår du at gå i fælden Læs betingelser og vilkår igennem.

Vær særlig varsom ved krav om betaling.

Tjek felter, som er krydset af på forhånd.

Tjek afsenderen. Hvis du ser et blåt eller gråt flueben på en Facebookside eller Instagramprofil, betyder det, at afsenderen er verificeret af Facebook eller Instagram, og siden derfor er autentisk.

Tjek, hvis der findes anmeldelser af virksomheden. Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk

»Vi opfordrer forbrugerne til at være ekstra kritiske over for de tilbud, de benytter - særligt, hvis de samtidig skal give deres betalingsoplysninger,« siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Meldingen kommer på baggrund af en række henvendelser, som Forbrugerombudsmanden har modtaget fra folk, der er blevet snydt.

Forbrugerne tror, de deltager i konkurrencen om at vinde et gavekort, men i stedet bliver de koblet op på et omkostningstungt abonnement.

Dermed kan følelsen af at være heldig lynhurtigt forvandle sig til følelsen af at være blevet snydt.

»Forbrugerne oplyser, at de blev bedt om at indtaste deres betalingsoplysninger, fordi forbrugerne selv skulle betale for fragtomkostningerne. Efterfølgende opdagede forbrugerne, at de ved at takke ja til tilbuddet blev bundet til et abonnement hos blandt andre seriousdating.net eller budgetbear.net,« skriver Forbrugerombudsmanden.dk.





De lidt for gode tilbud om gratis billetter og eksklusive præmielodtrækninger hos Netto og Bilka bliver spredt gennem hjemmesider, sms-beskeder og emails.

Det er særligt på hjemmesiden dagligenyheder.com, Instagram og Facebook, at forbrugerne kan støde på abonnementsfælden.