Aktieanalyser lover guld – men er betalt af selskaberne selv

Det skulle have styrket forbrugernes viden om, hvem der betaler for analyser af aktier. Men i stedet har ny lovgivning betydet, at der er vokset en jungle af aktieanalyser op, der nok ligner de gamle, men faktisk er købt af de virksomheder, der lovprises.

Uvildig. Uafhængig. En forkæmper for ”gør-det-selv-aktiefolket”.

Sådan lyder løfterne fra analysehuset Aktieinfo, der i den brede offentlighed mest er kendt fra analytikeren Lau Svenssens rolle i Radio 24/7-programmet Millionærklubben.

Men faktisk er størstedelen af Aktieinfos analyser i dag købt af de firmaer, de handler om. Og de købte analysers anbefaling indeholder altid ordet ’køb’ om aktien.

Aktieinfos betalte analyser Finans har gennemgået samtlige anbefalinger fra Aktieinfo i 2017 og 2018.

Aktieinfo er blevet betalt for 62 ud af 106 analyser i 2017 og 2018.

Den dårligste anbefaling på en betalt analyse er to tilfælde af 'afvent køb' - den bedste neutrale anbefaling. Begge de to selskaber har senere fået klare købsanbefalinger.

Alle anbefalinger i betalte analyser indeholder ordet 'køb'.

Aktieinfo har aktier i 40 pct. af de selskaber, der i en betalt rapport har fået anbefalingen 'køb'.

Både oplysningen om ejerandel og betaling fremgår af en fodnote nederst i en uddybende analyse. Dvs. at man skal klikke sig igennem to gange fra anbefalingen og læse hele analysen for at opdage det.

Aktieinfo er i løbet af 2018 i stor stil skiftet imod flere betalte analyser. I 2017 var 32 af 62 analyser betalte, svarende til 52 pct. I 2018 er 30 af 44 analyser betalte, svarende til 68 pct.

Ubetalte analyser er også overvejende positive. De indeholder dog 14 neutrale og 5 negative anbefalinger ud af i alt 44 anbefalinger.

Aktieinfo har efter Finans henvendelse gjort tydeligere, hvilke analyser der er betalt af selskaberne selv.

Det viser en gennemgang af de 106 analyser, Aktieinfo har lavet i 2017 og 2018.

Når virksomheden ikke betaler, så er halvdelen af analyserne i stedet negative eller neutrale.

»Det er vigtigt, at investorerne ved, at de her analyser udelukkende er positive, og kun findes fordi virksomhederne betaler for dem,« siger Carsten Tanggaard, professor ved Aarhus Universitet og formand for Penge- og Pensionspanelet.

Selskaberne forventer en ærlig og redelig analyse. Men vi ved også godt, at hvis vi er negative om et selskab, så er der ikke nogen grund til at have et samarbejde med dem. John Stihøj, direktør i Aktieinfo

At tage sig betalt for at være positiv om en børsnoteret virksomhed er langt fra noget, Aktieinfo er alene om.

Efter indførslen af de såkaldte Mifid II-regler sælger landets største banker i dag også analyser betalt af virksomhederne selv. Også her er det svært at finde samme kritiske kant, som når det er investorerne, der betaler for analytikernes indsigt.

Nye regler har ført til bølge af betalte analyser De såkaldte Mifid II-regler, der er rullet ud i løbet af 2017 og 2018, skulle sikre, at banker og finanshuse ikke lod kunder betale for analyser uden at fortælle dem det.

Men skiftet har også betydet, at banker og analysehuse nu i langt højere grad sender en del af regningen direkte til de virksomheder, der omtales - hvis virksomheden selv er med på den.

Trenden skyldes altså lovgivning, der skulle gøre det mere klart for kunderne, hvem der rent faktisk betaler regningen for analyserne.

»Det handlede om, at man skulle vide, at man selv betalte for de anbefalinger, man fik. Nu er der så i stedet ofte andre, der betaler, og for de små aktionærer er det ikke nødvendigvis let at se,« siger Carsten Tanggaard.

Hos Aktieinfo forklarer direktør John Stihøj, at der er én god grund til, at man ikke skriver negative analyser. De få selskaber, man ville skrive sådan om, er nemlig allerede fravalgt.

»Selskaberne forventer en ærlig og redelig analyse. Men vi ved også godt, at hvis vi er negative om et selskab, så er der ikke nogen grund til at have et samarbejde med dem,« siger John Stihøj.

Aktieinfo har siden Finans’ henvendelse ændret deres hjemmeside, så det inden man læser en analyse fremgår, om den er købt af det omtalte selskab.