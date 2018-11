Ældre fravælger de nye seniorfridage

Seniorer på arbejdsmarkedet vælger at betale ind til pension i stedet for at holde fri med løn. Også selv om mange bliver straffet økonomisk for at spare mere op.

Kun 100 industriansatte har taget imod det, der blev udråbt som en af de store fornyelser ved de seneste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2017.

En ny mulighed for at holde fri med løn i stedet for at betale mere ind til pension skulle give alle over 60 år mulighed for at holde op til 32 seniorfridage om året.

I alt 14.000 industriansatte har ifølge Industriens Pension alderen til at vælge de nye fridage.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, konstaterer, at det nye overenskomstgode helt åbenbart ikke er slået an.

»Vi er nede i så små størrelser, at det ikke kan kaldes en ubetinget succes – nærmere det modsatte,« siger han.

Ud over muligheden for at trappe ned i de sidste arbejdsår lagde fagforeningerne ikke skjul på, at muligheden for at fravælge yderligere pensionsopsparing også var en konsekvens af, at lav- og mellemindkomstgrupper reelt ikke vinder meget ved at spare mere op. De har ikke en høj topskat at trække pensionsindbetalinger fra i, og yderligere pensionsformue risikerer blot at føre til modregning i pensionsydelser.

Der står stadig idiot på ryggen af folk, der sparer op i de sidste år – det står bare med knap så store bogstaver. Metal-formand Claus Jensen

Chefforhandler på den store industri-overenskomst, der dækker ca. 230.000 ansatte og sætter retningen for det øvrige arbejdsmarked, Metal-formand Claus Jensen, erkender, at 100 seniorer ikke er mange.

Han ser dog stadig muligheden for at veksle pension til fridage som en klar forbedring for medlemmerne. Også selv om regeringen i foråret øgede fradragsmulighederne ved pensionsopsparing.

»Der står stadig idiot på ryggen af folk, der sparer op i de sidste år – det står bare med knap så store bogstaver,« siger han.

Arbejdsgiverne i Dansk Industri forklarer den lave interesse for fridagene med, at der er brug for de ældres arbejdskraft.

De 32 seniorfridage blev kopieret i flere andre private overenskomster – herunder HK-Privat.

Formanden for HK-Privat, Simon Tøgern, forventer også en meget lille udbredelse af de nye fridage blandt sine medlemmer.

»Der er brug for medarbejdere for tiden, men vi er glade for valgmuligheden i overenskomsten,« siger han.