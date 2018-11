Stigende udbud sætter boligmarkedet i de større byer under pres

Faldende salgstal og øget udbud af ejerlejligheder i alle størrelser vækker bekymring hos flere realkreditinstitutter.

Priserne på ejerlejligheder er nu kommet så højt op, at køberne for alvor må trække sig. På kun et år er udbuddet af ejerlejligheder under 75 kvadratmeter steget med 53 pct. i København og hele 78 pct. i Aalborg.

»Priserne er kommet meget højt op, og der er flere sælgere end købere. De voldsomme prisstigninger, som vi har været vidne til de seneste år, er fortid. Vi er mest bekymrede for markedet i København og Aalborg, men Aarhus kommer ikke langt efter,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

I Aarhus er udbuddet af små lejligheder også steget, men ”kun” med 28 pct.

Hidtil har det ellers kun været de dyre projektlejligheder og store lejligheder, der har været ramt af tilbagegangen på boligmarkedet. Salget af den type lejligheder er faldet markant på et år, men det voldsomt stigende udbud af mindre ejerlejligheder kan være et forvarsel om, hvad der er i vente.

Udviklingen vækker bekymring hos realkreditinstitutterne. Hos Nordea Kredit forventer man ikke et nyt boligkrak, men opturen og de stigende priser er slut.



Samme holdning har Nykredits topchef, Michael Rasmussen.

»Når vi ser ind i 2019, kan det være, at lejlighedspriserne i København og måske mere Aalborg end Aarhus sætter sig en lille smule. Men man skal huske på, at det er på ryggen af en meget stor stigning de sidste to-tre år. Så det er nok meget sundt, at det bliver nivelleret ud,« siger Michael Rasmussen.

I Realkredit Danmark hæfter cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig sig ved, at prisfaldet indtil videre er beskedent. Siden maj er de sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder i København faldet 0,5 pct., men det dækker over et fald i fem af seks måneder.



»Prisfaldet i sig selv er knapt så bemærkelsesværdigt. Det mest bemærkelsesværdige er i stedet, at vi har været vidne til en meget kraftig opbremsning på ganske kort tid,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Blandt ejendomsmæglerkæderne er der delte meninger om, hvor markedet er på vej hen.

Ifølge kommunikationschef i Nybolig og Estate Thomas Hovgaard har boligpriserne ikke nødvendigvis toppet endnu.

»Man troede aldrig, at det ville blive så højt som i 2007, men det er vi jo forbi i København. Priserne vil stige, men i et mere moderat tempo end tidligere, og det vil med tiden flade lidt ud,« siger Thomas Hovgaard.

Konklusionen er dog en anden, hvis man spørger kommunikationschef i EDC-gruppen Jan Nordmann.

»Vi har passeret toppen. Priserne er nået op på et niveau, hvor det er svært at være med, og der har stadig været et stort udbud af boliger, uden at efterspørgslen er steget,« siger Jan Nordmann.

Kombinationen af større udbud og lavere priser kan blive gift for ejerlejlighedsmarkedet. For det er presset i forvejen, mener afdelingsdirektør i BRFkredit Mikkel Høegh.

»Der foregår en priskorrektion, og jeg vil ikke blive forbavset, hvis den står på i en rum tid. Folk kan godt huske den seneste krise, og vi har et skattesystem, der skaber usikkerhed, men som vi ved vil ramme lejlighederne. Dertil kommer kreditstramninger,« siger Mikkel Høegh.

Boligskattereformen vil betyde, at skatten i højere grad beregnes efter den reelle værdi. Derfor rammes lejlighederne hårdest. I sig selv vil reformen betyde et prisfald på 9 pct., lyder vurderingen. Den største udfordring er dog usikkerheden.