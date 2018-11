"Skattegave" til boligejere vokser - nogle får 25.000 kr. tilbage

Udskydelsen af de nye ejendomsvurderinger betyder, at mange boligejere fortsat skal betale for meget i skat de næste par år. Men deres tilbagebetaling vokser samtidig.

Over 700.000 danske boligejere kan i 2021 forvente at få gennemsnitligt 15.000 kr. tilbagebetalt fra Skat. Nogle boligejere kan se frem til op mod 25.000 kr. i "skattegave".

Det viser beregninger, som revisionsfirmaet BDO har lavet på baggrund af Skatteministeriets beslutning om at udskyde de nye ejendomsvurderinger til midten af 2020, hvorefter de vil træde i kraft fra den 1. januar 2021.

»Der er mere end 700.000 boligejere i provinsen, hvis boliger formentligt har for høje vurderinger. Derfor betaler ejerne for meget i ejendomsskat og vil nu komme til at gøre det i to år mere. Den skat skal de have tilbagebetalt med en pæn rente i 2021,« siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO.

Staten har gjort det klart, at eventuelle overbetalinger vil blive godtgjort med en bedre rente end bankens. Derfor vil mange opleve tilbagebetalingen som en gave, forklarer Henning Boye Hansen.

»Det bliver lidt ligesom at få overskydende skat tilbage i forbindelse med årsopgørelsen. Der bliver i hvert fald ingen af de boligejere, som betaler for meget i ejendomsskat nu, der kommer til at tabe penge på udskydelsen af ejendomsvurderingerne,« siger han.

Ifølge en artikel i BDO's nyhedsbrev Depechen var det oprindelig forventet, at de nye ejendomsvurderinger ville medføre tilbagetalinger på i alt 9,1 mia. kr. til boligejere.

Som følge af udskydelsen regner BDO nu med, at det beløb stiger til 10,6 mia. kr.

Det forventes, at husejere vil blive vinderne på de nye ejendomsvurderinger, da de ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) lige nu bliver beskattet for højt i forhold til ejere af lejligheder.

Derfor er det også forventningen, at mange lejlighedsejere vil klage over de nye ejendomsvurderinger, hvilket frygtes at skabe en klagepukkel hos Skat.

Samtidig har flere ejendomsmæglere udtrykt bekymring for, at det vil komme til at påvirke boligmarkedet negativt i de områder, hvor de nye vurderinger kommer til at have størst effekt.

Det kan altså dæmpe køb og salg på boligmarkedet.

Usikkerheden består i, at man som boligejer eller køber ikke ved, hvad nye købere efter 2021 skal betale i boligskat for en ny bolig.