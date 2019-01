Prisen på parcelhuse er på vej til at bryde historisk milepæl

Høj beskæftigelse, stigende løn og lave renter ventes at drive huspriserne op i nyt rekordniveau i 2019.

Stiger huspriserne blot 2 pct. i 2019, vil det gennemsnitlige 140 m2 store parcelhus i Danmark koste over 2 mio. kr. Det er ny rekord. Boligfesten har bredt sig fra storbyernes ejerlejligheder til parcelhuset i provinsen. Men turen op går langsommere for husene end ved tidligere opsving.

»I 2019 ventes det gennemsnitlige parcelhus for første gang nogensinde at passere milepælen 2 mio. kroner. Korrigeret for den almindelige inflationsudvikling vil de reale huspriser dog stadig holde sig under niveauet fra 2007,« konstaterer cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark.

Rekorden er altså kun i nominelle priser. Når man tager hensyn til stigningen i priserne på mad tøj m.m. – inflationen - er det stadig ikke lykkes for enfamiliehuse at indhente pristoppen før boligkrakket i 2007.

Priserne på huse stiger langsommere end under tidligere opture. Især med tanke på at beskæftigelsen er tårnhøj, og renten fortsat er rekordlav. Flere økonomer mener dog, at det gør prisstigningerne mere levedygtige i årene fremover

Inflationen

Siden 2013 er priserne på huse stille og roligt kravlet opad. I dag koster et gennemsnitshus på 140 m2 1,97 mio. kr. Det er nogle få procent dyrere end ved toppen før boligkrakket.

Men ifølge Danmark Statistik lå priserne – når der tages hensyn til inflationen – efter 1. kvartal 2018 i virkeligheden 14 pct. under 2007-toppen. Og de er ikke meget tættere på her ved indgangen til 2019.

Der er stor forskel på, hvor langt de forskellige landsdele har til toppen. Ifølge Danmarks Statistik lå prisen på huse i Region Sjælland efter 1. kvartal 2018 stadig 23 pct. under toppen for regionen. Mens huse i Nordjylland er ca. 11 pct. under toppen.

Udvikling i huspriser siden sidste pristop og -bund renset for inflation



Tal i pct., Afstand til tidligere pristop Afstand til prisbund Hele Landet -14 21 Region Hovedstaden -14 35 Region Sjælland -23 25 Region Syddanmark -18 14 Region Midtjylland -15 14 Region Nordjylland -11 16

Kilde: Danmarks Statistik.

Afdelingsdirektør Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, siger, at boligmarkedet er ved at genrejse sig ovenpå kriseårene.



»Men den vækst, man oplever i dag under et økonomisk opsving, er en helt anden og lavere vækst, end når vi havde opsving før i tiden i 60’erne, 70’erne og 80’erne,« siger Curt Liliegreen, der venter, at enfamiliehusene mange år endnu vil ligge under niveauet fra boblens tid.

Opsvinget

Når huspriserne trods alt nærmer sig den tidligere rekord og står til rekord i nominelle priser, skyldes det primært tre ting:

De ekstremt lave renter med fast rente i 30 år på 2 pct. og de korte renter tæt ved 0 pct., som betyder, at omkostningerne ved at bo i hus er på historisk lavt niveau.



Den stigende beskæftigelse med nu over 2,7 mio. beskæftigede. Det er ifølge Spar Nord en stigning på 213.000 siden 2013, hvor beskæftigelsen var lavest efter finanskrisen.



Endelig stiger lønnen mere end forbrugerpriserne. Så danskerne kan købe mere for deres løn.



»Danske familier har generelt en god og sund privatøkonomi. Mange familier har derfor mulighed for en opgradering af huset eller for at blive husejere for første gang,« siger boligøkonom Mira Lie Nielsen, Nykredit.

Boligøkonomernes bud på prisudviklingen på boliger 2019

Tal i pct. 2019 Huse 2019 Ejerlejligheder Realkredit Danmark 2,5-4 0,0 Nordea Kredit 3,5 0,0 Nykredit 2,7 0,5 Arbejdernes Landsbank 3-4 -



Kilde: Selskaberne.



De økonomiske Vismænd og Finansministeriets økonomer venter, at huspriserne næste år stiger 3,2-3,3 pct.

Ejerlejligheder

Efter 1. kvartal 2018 var prisen på ejerlejligheder steget så meget, at de – selv med hensyn til inflation – var dyrere end nogensinde. Siden er markedet stoppet helt op i København og til dels også i Aalborg og Aarhus, mens der stadig er noget aktivitet i Odense.

»Skærpede lånekrav, massivt nybyggeri samt priser, hvor de færreste kan være med, gør det helt forventeligt, at tempoet falder for lejligheder i de større byer,« siger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen, Arbejdernes Landsbank.

Realkredit og bankøkonomerne venter alle, at priserne på ejerlejligheder enten står stille eller falder op til 5 pct. i 2019. Ingen venter dog et kollaps.

»Jeg tvivler på et større prisfald, men i visse segmenter, især de meget dyre projektlejligheder, vil jeg forvente et fald,« siger Curt Liliegreen.

En dark horse er danskernes utryghed ved de nye boligskatter. Folk kan ikke gennemskue, hvor høje ejendomsskatterne bliver i ejerlejligheder. Det påvirker også markedet negativt.