Vaskeægte møgbolig gik viralt - nu er en tredjedel skåret af prisen

En salgsannonce for et faldefærdigt hus gik viralt på grund af en ærlig ejendomsmægler. Men huset er stadig ikke solgt.

»En absolut lorteejendom, som overhovedet ikke er indflytningsklar«.

Sådan indledte ejendomsmægleren Danbolig for et år siden sin mildest talt utraditionelle salgsbeskrivelse af et 121 kvm stort hus i Trustrup uden for Horsens.

Salgsannoncen gik viralt, men det faldefærdige hus er stadig ikke solgt, og nu er prisen sat en tredjedel ned. Det skriver TV 2 Østjylland.

Ifølge ejendomsmægler Michael Haargaard har der været flere interesserede købere af ejendommen. Han håber på snart at kunne sætte et ”solgt”-skilt op. Boligen er nu udbudt til 200.000 kr.

»Vi vil da gerne have afsluttet det her kapitel. Den her ejendom er sjov for os på grund af den interesse, den fik, og vi vil da sende historien rundt igen, når det forhåbentlig lykkes at sælge den,« siger Michael Haargaard til TV2 Østjylland.

Huset, der er fra 1919 og senest ombygget i 1997, mangler en kærlig hånd. Ejendommen har bl.a. stået uden tag i mere end et halvt år, så der er fosset vand ind, og alt er rådnet.

»Med denne ejendom slipper du for at kede dig. Det vil være et uoverskueligt renoveringsprojekt, som vil tage alt din tid,« lød det i salgsannoncen, da boligen for et år siden blev sat til salg.

»Det, der kendetegner denne unikke ejendom, er, at den overhovedet ikke er vedligeholdt, og der er gået all in på byggesjusk. Der er op til flere lækre detaljer så som frit udsyn til stjernehimmel hele natten, da boligen ikke har noget tag,« fortsatte den.