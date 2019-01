Trods trusler og afpresning hæfter to personer for lån på op mod 50.000 kr., selvom de er optaget uden deres accept. Det fastslår en afgørelse fra Højesteret.

Selvom du ikke selv har sat en elektronisk underskift på lånedokumentet, kan du alligevel godt hæfte for gæld, som er optaget med dine kontaktoplysninger og dit NemID.

Det fastslår Højesteret i en afgørelse, der stadfæster Landsrettens dom, skriver techmediet Version2.

De to involverede personer hæfter for henholdsvis 40.000 kr. og 50.000 kr., efter at de havde udleveret deres nøglekort, brugeroplysninger og adgangskode til NemID til bekendte, som efterfølgende misbrugte oplysningerne til at underskrive digitale gældsbreve.

Derved optog svindlerne lån hos Basisbank, uden at de involverede selv var klar over det.

Ifølge afgørelsen har Højesteret lagt vægt på, at de to involverede personer ikke selv har gjort nok for at undgå, at deres kort blev misbrugt.



Bl.a. fordi de begge selv har udleveret deres nøglekort og login-oplysninger og derved var bevidste om, at en tredjemand var i besiddelse af oplysningerne. I det ene tilfælde var det sket ved at kopiere både pas, Mastercard samt nøglekortet.

Samtidig slår afgørelsen fast, at NemID-brugere som udgangspunkt ikke holdes ansvarlige, hvis NemID’et bliver misbrugt. Men at man under bestemte omstændigheder, som eksempelvis uagtsomhed, kan komme til at stå til ansvar for en gældsaftale, der er indgået, uden at man selv har været involveret.

Ifølge techmediet Version 2, som har været i kontakt med de to personers advokat, Linda Kange Kastholm, mener hun, at NemID kan gøre det lettere for kriminelle at optage lån i andres navn.

»Han (den ene af de to personer, red.) tilhører en gruppe af ressourcesvage borgere i samfundet, som ikke er i stand til at varetage egne interesser i forbindelse med brugen af digital signatur. Denne gruppes retssikkerhed er truet af NemID-systemet, som har vist sig at være langt lettere at misbruge end det tidligere system med personlig underskrift,« siger hun til mediet.

Det er ikke første gang, at danskere har fået misbrugt deres NemID. I en tidligere sag stjal en dengang 20-årig mand brugernavne og kodeord til otte personers NemID ved at installere såkaldte keyloggers på offentlige computere.

Det resulterede i, at han blev idømt to år og seks måneders fængsel.

Den dømte mand havde hævet knap to mio. kr. fra personernes bankkonti.