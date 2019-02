Er din bil iblandt? Disse 230 biler kan let stjæles

Har din bil nøglefri funktion, kan den nemt stjæles, hvis man er i besiddelse af det rette udstyr.

Biler med nøglefri betjening bliver mere og mere populære, men de har et problem. De er nemlig væsentligt lettere at stjæle end biler med ældre låsesystemer, hvilket en ny test med al tydelighed illustrerer.

Det skriver den britiske forbrugerorganisation Which?

Det er den tyske bilistforening ADAC, som har testet 237 nøglefri bilmodeller. Ud af dem kunne de 230 biler uden videre låses op og køres væk, blot tyvene har det rette udstyr.

Kun tre af de testede biler var helt sikre mod angrebet - de er af mærket Jaguar Land Rover. Fire af de testede biler kunne enten låses op eller startes, men ikke begge dele.

Du kan se den fulde liste over de 237 testede biler her.

Nøglefri betjening er udbredt i mange nyere biler. Kort sagt betyder det, at man ikke skal have sin nøgle op af lommen for at oplåse bilen eller starte den, og bilen låser automatisk, når man går fra den.

Når tyve vil køre af sted med en nøglefri bil, bruger de som oftest specialiseret computerudstyr. En enhed skal holdes tæt på nøglen, hvorfra den opfanger og kopierer de signaler, der kan låse bilen op. Den sender så de opsnappede informationer til en anden enhed, der derefter kan låse bilen op og starte den, så tyven kan køre sin vej.

Tyveriet kan udføres på under 20 sekunder.

Ifølge den britiske forbrugerorganisation Which? bliver de stjålne biler typisk kørt ud af landet og udstyret med en ny nøglefri brik, før de sælges videre.

FDM anbefaler, at man ikke opbevarer bilens nøglebrik for tæt på bilen. Er man utryg ved brugen af den nøglefri funktion, kan man vælge at låse bilen manuelt. Så kan bilen ikke stjæles ved den omtalte metode.