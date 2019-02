Fitnesskæden Sats hæver prisen på deres abonnement med studierabat. Det sker, selvom kæden har lovet medlemmerne, at de ikke ville se ændringer i deres medlemskab. Ifølge Forbrugerrådet Tænk har Sats ikke gjort noget forkert.

Nordens største fitnesskæde Sats hæver prisen på deres abonnement til studerende.

Det sker efter Fitness.dk i september sidste år blev opkøbt af fitness-giganten, og i den forbindelse lovede, at overgangen til Sats ikke ville have betydning for daværende medlemskaber i Fitness.dk - hverken for betingelser eller pris.

Alligevel melder Sats nu om en prisstigning for studerende, der via en studierabat-ordning normalt betaler 149 kr. i måneden.

Sats skriver i en e-mail til de studerende, at abonnementet pr. 1. april 2019 stiger til en månedlig pris på 199 kr., og udmeldingen har mødt meget kritik.

»Det gør dem utroværdige, og jeg har ikke lyst til at træne der,« siger Lucas Ørskov, der studerer medicin på Aarhus Universitet, og vælger at forlade Sats efter udmeldingen.

Han mener ikke, det er i orden, at Sats hæver priserne, når de har meldt ud, at der ikke blev ændret på noget.

Abonnementsordningen er en særlig ordning, det daværende Fitness.dk lavede med Aarhus Universitets-Sports i april 2018. Her kunne studerende ved universitet købe medlemskabet ’ANYTIME’ til 149 kr., der gav adgang til alle Fitness.dk’s centre i Aarhus.

FAKTA OM 'ANYTIME' Tilgængeligt for AU-studerende til 149 kr. i måneden. Prisen vil pr. 1 april stige til 199 kr. i måneden.

Medlemskabet giver adgang til alle kædens centre i Aarhus

Aarhus Universitet indgik aftalen med fitness dk i 2018

’ANYTIME’ koster almindeligvis 299 kr., hvis man er under 24 år og 399 kr., hvis man er over 24 år. Kilde: omnibus.au.dk

Finans har haft kontakt til 15 studerende ved Aarhus Universitet, som alle benytter sig af studierabatten. Flere af dem er i deres egne centre blevet lovet, at der ikke ville ske ændringer.



Sats meldte i ét tilfælde ud til en studerende via Facebook, at han kunne stole på, at prisen ikke ville stige.

Malte Højmark-Bertelsen, der er Cognitive Science-studerende ved Aarhus Universitet, oplevede det samme.

»I centrene forsikrede de mig og mine venner om, at de ikke ville hæve prisen. Jeg bliver frustreret, da 50 kr. er mange penge i mit SU-budget, og jeg synes, at det er en fræk markedsføring, når de lyver om det produkt, de leverer,« siger han.

Han overvejer at melde sig ud af Sats, som flere af hans bekendte allerede har gjort.

»Det er sjovt, at ændringen af prisen i en fitnesskæde kan skabe så meget røre, men folk er meget utilfredse over det,« siger han.

Sats Danmark ønsker ikke at kommentere sagen over telefon, men i en e-mail skriver country manager Jakob Hansen, at prisændringerne ikke har noget med overdragelsen til Sats at gøre.

»I denne sag er det naturligvis beklageligt, hvis medlemmer og vores medlemsservice har talt forbi hinanden. Det er en erhvervsaftale, der er udløbet og genforhandlet efter overdragelsen. Jeg er ked af, hvis vi har medlemmer, der ønsker at melde sig ud, men jeg mener stadig, det er en favorabel pris til studerende.«

Forbrugerrådet Tænk giver Sats medhold i sagen, da fitnesskæden ikke har brudt nogle regler rent juridisk. Det er mere et spørgsmål om, at medarbejdere i Sats har været uvidende om Sats’ egne medlemsbetingelser og derfor videregivet forkert information i god tro.

Sats har 220 centre fordelt over hele Norden.