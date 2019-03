Skal du have penge tilbage i skat: Nu kan du tjekke din årsopgørelse

Skattestyrelsen har fredag aften åbnet for, at danskerne kan tjekke deres årsopgørelse.

Årsopgørelsen er som vanligt blevet tilgængelig flere dage før tid og er nu klar.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse fredag aften kort før klokken 18.00.

Opgørelsen kan ses ved at logge på TastSelv på skat.dk.

I årsopgørelsen kan man se, om man skal have penge tilbage i skat eller omvendt skylder penge.

Hidtil har meldingen været, at den endelige årsopgørelse først officielt er klar den 11. marts. Men Skattestyrelsen har - ligesom tidligere år - flere dage før tid valgt at åbne for test af årsopgørelsen.

"Vi har valgt at åbne før tid, så man allerede nu kan se sin årsopgørelse. Weekenden er en testperiode, hvor vi sikrer, at alt virker, som det skal, og får finjusteret vores systemer," siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

"I weekenden vil man derfor kunne opleve, at der kan være begrænset adgang fra udlandet, eller at systemerne kan køre ustabilt."

Skattestyrelsen har oprettet en særlig køfunktion, som skal sikre, at der ikke lukkes flere ind på siden, end systemet kan håndtere. Mange brugere kan derfor opleve følgende besked: "Der er travlt på skat.dk i øjeblikket. Prøv igen senere."

