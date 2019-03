Senest den 15. marts skal private parkeringspladser leve op til nye regler for skiltning.

Fremover skal du være meget opmærksom på skiltningen, når du parkerer på en privat p-plads.

For hvis der ikke er skiltet godt nok med parkeringsvilkårene, kan der ikke udskrives lovlige afgifter.

Fredag den 15. marts træder der således nye regler i kraft, som betyder, at uanset hvor der parkeres på en privat p-plads, skal man tydeligt kunne få øje på et skilt med vilkårene for parkering. Alle skilte skal samtidig være sorte med hvid skrift.

Ændringen er den sidste i et nyt regelsæt om skiltning på private parkeringspladser, forklarer Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

»Tidligere var der ingen regler om skiltning inde på selve pladsen. Det har kostet mange danskere en afgift, fordi skiltningen ikke har været tydelig nok. Men skiltningen skal være tydelig nok fra den 15. marts, og det er en glædelig nyhed,« siger han til Finans og fortæller, at det formentligt vil betyde færre parkeringsafgifter til danskerne.

I 2016 trådte en regel i kraft om, at ved indkørslen til en privat p-plads skal der være et sort p-skilt med et hvidt ”P”, ligesom der skal være en undertavle med beskrivelse af reglerne og vilkårene eller en forklaring om, at vilkårene kan findes inde på pladsen.

Inde på pladsen skal der fra den 15. marts så være opsat skilte, der beskriver disse vilkår. Derudover er det et krav, at skiltene er tydeligt synlige, når man træder ud af bilen.

Eneste undtagelse er, hvis man holder tæt på en bygning. Så kan det være i orden, hvis et skilt er placeret ved et nærliggende hjørne af bygningen.

»Som bilist skal man naturligvis altid være opmærksom. Men de nye regler om p-skilte gør det bare langt nemmere at orientere sig, og det vil skabe markant færre misforståelser fremadrettet,« siger Dennis Lange.