Nationalbanken: Husejerne står til gevinst på over 200.000

Boligejerne vil i de kommende år på papiret stå til at blive 227.000 kr. rigere, viser prognose fra Nationalbanken.

Landets husejere kan se frem til pæne stigninger i friværdierne i de kommende år. I hvert fald hvis man skal tro Nationalbankens seneste prognose for boligmarkedet, der peger på, at et gennemsnitligt hus frem til 2021 vil stige med 227.000 kr. i værdi.

Nationalbanken venter, at prisstigningerne i år og frem til udgangen af 2021 vil ligge mellem 2,9 pct. og 3,6 pct.

»Boligejerne har udsigt til store stigninger i friværdierne i de kommende år, hvis Nationalbanken får ret i sin prognose. Det er godt for allerede eksisterende boligejere, der får mere at gøre godt med, men ærgerligt for kommende købere, da højere huspriser vil gøre det sværere og dyrere at komme ind på markedet,« skriver Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar til Nationalbankens prognose.

Beregninger, som Nordea Kredit har lavet, viser, at et gennemsnitligt hus på 140 m2 i begyndelsen af i år kostede 1.923.000 kr. Hvis Nationalbankens prognose rammer plet, betyder det, at et gennemsnitligt hus ved udgangen af 2021 vil være 2.150.000 kr. værd. Det svarer til en stigning på 227.000 kr. eller en stigning på 6.300 kr. om måneden, viser beregningerne.

I sin prognose lægger Nationalbanken op til, at huspriserne i år vil stige med 2,9 pct., 3,6 pct. i 2020 og 2,9 pct. i 2021.

»Boligejerne kan være godt tilfredse med Nationalbankens prognose. Den understreger, at det går godt på boligmarkedet, og at udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år. Årlige prisstigninger på mellem 2,9 pct. og 3,6 pct. er mere end man kan forvente i et normalt år, når man tager højde for den nuværende lave inflation og de stadig moderate lønstigninger,« står der.