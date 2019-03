2 mio. danskere skal have nyt sygesikringskort i 2019

Det blå EU-sygesikringskort er vigtigere, end mange tror.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det er med garanti ikke et af de kort, almindelige danskere bruger mest tid på. Men der kan være en rigtig god grund til at nærstudere teksten på det blå sygesikringskort.

Op mod 2 mio. danskere risikerer nemlig at tage på sommerferie uden at være dækket af det, advarer advokatkæden, Advodan.

Så mange danskere skal nemlig have et nyt kort inden udgangen af 2019. Og der kommer ikke et nyt automatisk. Hvis ikke vi selv bestiller et, får vi ikke et nyt.

Sådan får du et nyt blåt sygesikringskort Du skal selv bestille et nyt kort her på Borger.dk.



Der kommer et midlertidigt med digital post, og et rigtigt kort i løbet af to til tre uger.



Kortet er gratis.



Du kan også bestille et til din ægtefælle eller dine børn, hvis de er under 18 år.



Og det kan få konsekvenser, hvis vi bliver syge i udlandet. Man er dækket i op til et år, hvis man opholder sig i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det blå EU-sygesikringskort gælder f.eks, når man skal:

på ferie



i ulønnet praktik eller være au-pair



studere eller følge en faglig uddannelse



arbejde i udlandet og er omfattet af dansk social sikring.



Hvis man skal rejse til lande uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, anbefales det, at man tegner en privat rejseforsikring.

»Rejser man i de lande, hvor man er dækket, er det blå sygesikringskort et sikkerhedsnet, hvis man skulle blive akut syg eller komme til skade,« fortæller advokat Louise Brandt Rosenkilde fra Advodan-kæden.

Det blå sygesikringskort viser, at man har krav på samme lægelige behandling, som borgerne i det land, man rejser i. Det gælder, uanset om man er på ferie eller opholder sig i landet på grund af eksempelvis et studie. Afgørende er, at opholdet er midlertidigt.

Der er mange misforståelser omkring det lille blå kort, og Louise Brandt Rosenkilde peger på disse hændelser, hvor kortet ikke gælder:

Hvis man opholder sig i landet mere end et år.



Hvis man skal have sygetransport hjem til Danmark.



Hvis lægelig behandling var formålet med rejsen.



Hvis behandlingen kan vente, til man er i Danmark igen.



Hvis lægen, tandlægen eller sygehuset ikke er tilknyttet det pågældende lands sygesikring.



»Man skal huske, at der i nogle lande er egenbetaling på visse sundhedsydelser. Da man kun har ret til samme behandling, som borgerne i landet, kan man altså godt risikere selv at skulle betale for visse behandlinger,« siger Louise Brandt Rosenkilde.

Hun understreger, at en rejseforsikring altid er en god idé.