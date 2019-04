Bilkøbere blev "snydt" af stort afgiftshop

Bilsalget i marts var det højeste i 22 år. Det skyldtes især en afgiftsstigning, som endte med at blive udskudt.

Tusindvis af danskere skyndte sig i marts ud til landets bilforhandlere for at købe ny bil, så de kunne undgå en planlagt afgiftsstigning den 1. april.

Det førte til et rekordhøjt bilsalg, viser nye tal fra De Danske Bilimportører. I alt blev der indregistreret 26.323 nye personbiler i marts. Det er det højeste bilsalg i marts i 22 år.

»Der har de seneste måneder været udsigt til afgiftsstigninger på en lang række bilmodeller. Det har fået forbrugerne til at købe biler i februar og marts, hvilket har resulteret i et rekordhøjt salg,« siger Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører.

Bilkøberne havde dog ikke behøvet at skynde sig. Den afgiftsstigning, som skulle være trådt i kraft den 1. april i år, er nemlig udskudt til 2020. Det er resultatet af en politisk aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik for få uger siden.

»Selvom afgiftsstigningen nu er udskudt til udgangen af 2020, havde mange allerede truffet deres købsbeslutning inden aftalen faldt på plads. Derfor forventer vi også, at bilsalget vil blive noget svagere de kommende måneder,« skriver privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, i en kommentar.

Mange nye biler skulle have steget helt op til 20.000 kr. i pris på grund af en ny målemetode af bilernes brændstofforbrug. Men nu er den nye målemetode udskudt, så den først træder i kraft ved årsskiftet 2020/2021.

Den nye metode, WLTP, er mere præcis og måler i gennemsnit brændstofforbruget højere end med den gamle metode. Det påvirker registreringsafgiften, og derfor havde flere af landets bilforhandlere varslet prisstigninger fra den 1. april og reklameret vidt og bredt med, at man som bilkøber skulle skynde sig, hvis man ville undgå en ekstraregning.

Noget tyder på, at mange danskere har taget bilkøberne på ordet.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen vil det meget høje bilsalg sikre en solid fremgang i danskernes samlede privatforbrug i første kvartal. Der blev nemlig også solgt mange nye biler i januar og februar.

»Grundlæggende er der gode forudsætninger for højere forbrug herhjemme – både af biler og andre varer. Både fordi reduktionen i bilafgifter fra 2017 gør det billigere at købe en række biltyper, og fordi mange danskere oplever en forbedret privatøkonomi i år. Det skyldes navnlig at lønningerne generelt stiger noget hurtigere end priserne, og når friværdierne samtidig vokser i store dele af landet, så er der mere luft i økonomien – også til bilkøb,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar.

I årets første kvartal er der samlet kommet 66.288 nye personbiler ud på vejene, hvilket er 16 pct. højere end sidste års salg på 56.946 biler.