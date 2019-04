Lån med negativ rente sætter rekord: »Det er helt vildt«

Andelen af lån med negativ rente har aldrig været højere i Nykredit og Nordea Kredit.

De ekstremt lave renter har banket andelen af lån med negative renter op på lige så ekstreme niveauer. I landets største realkreditinstitut, Nykredit/Totalkredit, og i Nordea Kredit har man således nået det højeste niveau af lån med negativ rente.

»Det er helt vildt, at negativ rente har gjort et så massivt indtog på danske realkreditlån. Men når vi tager et dybere kig på det globale rentemiljø og pengepolitikken omkring os, er det i bund og grund ikke så overraskende endda,« siger Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Lån med negativ rente gjorde sit indtog på det danske boligmarked i 2015. Siden 2017 har man i Nykredit/Totalkredit lavet statistik på de negative lån. Dette år lå andelen af lån med en negativ rente - både til private og til erhverv - på 13 pct. På dette tidspunkt var den gennemsnitlige rente på lån med negativ rente på minus 0,11 pct.

For et år siden var tallet steget til 19 pct., og udgør andelen af lån med negativ rente 22 pct. i landets største realkreditinstitut. Og nu lyder den gennemsnitlige rente på lån med negativ rente på minus 0,17 pct.

I Nordea Kredit har man statistik på de negative lån helt tilbage til 2015. Den 1. april dette år udgjorde lån med negativ rente 0,1 pct. af samlede antal lån til private og til erhverv. Den gennemsnitlige negative rente lød på dette tidspunkt på minus 0,13 pct.

»Siden da er det gået hurtigt, og i dag ser vi også negative renter på både F3-lån, F5-lån og Kort Rente lån. Vi er gået fra, at det var en unik situation, til noget der er helt almindeligt,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Året efter, altså i 2016, var andelen steget til 12,8 pct. Efter et dyk i 2017 steg andelen igen i 2018 til 25,3 pct., og ved udgangen af marts lå tallet på 26,9 pct., og den gennemsnitlige negative rente var faldet til minus 0,29 pct.

»Det er dejligt for boligejere og erhvervsvirksomheder, der bliver betalt for at låne penge, men knap så rart for investorerne. I den forbindelse er det værd at huske på, at bl.a. pensionsselskaberne ejer mange realkreditobligationer, og boligejerne derfor betaler en del af festen selv, ved at få en negativ rente på en del af deres pensionsopsparing,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Selv om renten på realkreditlånene er negativ, betyder det ikke, at der tikker penge ind på kundernes konti. F.eks. bliver den negative rente på nogle lån med afdragsfrihed således brugt til at afdrage på gælden.