Der kan være penge at spare på turen i firmabilen, hvis du gemmer kvitteringen på udgifterne til benzinen.

Husk at gemme kvitteringerne, hvis du har krydset grænsen i firmabilen for at holde ferie. Der findes nemlig en måde, hvor du kan bruge udgifterne på brændstof til at nedbringe din skat.

Sådan lyder et skatteråd fra revisionshuset PWC.

»Har du firmabil, men skal selv have pungen op af lommen til benzinkøb i udlandet, kan du få en skattebesparelse via din lønseddel.

»Man skal bare aflevere kvitteringerne til sin arbejdsgiver og få arbejdsgiveren til at behandle beløbene som egenbetaling, så arbejdsgiveren dermed kan nedsætte bilens skattepligtige værdi på lønsedlen,« siger Per Ørtoft Jensen, partner i PWC, i en pressemeddelelse.

Beløbene skal noteres som såkaldt udlæg efter regning og derefter indtægtsføres udgifterne til brændstof som egenbetaling i regnskabet for firmabilen.

Det koster ikke arbejdsgiveren penge, og det betyder, at beskatningsgrundlaget på firmabilen bliver nedskrevet med et beløb, der svarer til de udgifter, man har haft til brændstof i udlandet.

»Det betyder, at hvis du for eksempel selv har betalt brændstofudgifter for 1.500 kr. og normalt beskattes af 6.000 kr. hver måned for fri bil, kan du få beskatningsgrundlaget nedskrevet til 4.500 kr. den pågældende måned, så du derved sparer ca. 600-840 kr., afhængig af om du betaler topskat eller ikke,« lyder det fra Per Ørtoft Jensen.

Det er dog langt fra alle udgifter, der kan bruges til at nedbringe beskatningsgrundlaget for firmabilen, lyder det fra PWC. Det gælder f.eks. parkering, parkeringsafgifter og motorvejsafgifter.

»Betaler eller refunderer arbejdsgiver sådanne udgifter, venter der således ikke en skattebesparelse, men en skatteregning efter ferien,« siger Per Ørtoft Jensen.

Han forklarer samtidig, at der ikke sker beskatning, hvis arbejdsgiveren f.eks. refunderer reparations- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med bilferien i udlandet, da denne type udgifter har »den tilstrækkelige driftsmæssige sammenhæng med brugen af bilen«.

Mere end 200.000 danskere har ifølge revisionsfirmaet Deloitte mulighed for at få firmabil via deres job.