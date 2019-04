Har du styr på skatten? Derfor er 1. maj en vigtig dato

Skæringsdatoen har tidligere kostet en kvinde 90.000 kr., lyder det fra revisionshuset BDO.

Deadline nærmer sig med hastige skridt for de danskere, som f.eks. har glemt skattefradrag af ældre dato. Den 1. maj er nemlig den sidste dag, hvor man kan få ændret sin årsopgørelse for indkomståret 2015.

Mens man stadig kan ændre årsopgørelserne for 2016, 2017 og 2018 via skattemyndighedernes tast selv-system, er den 1. maj noget nær den ultimativt sidste frist for at indberette et glemt fradrag eller på anden måde foretage ændringer, hvis man har betalt for meget i skat for skatteåret 2015.

Efter denne skæringsdato er det nemlig noget nær umuligt at få ændringer igennem. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO i en pressemeddelelse.

»Vi har for nylig set en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en borger havde glemt at udfylde et særligt skema og derfor havde betalt over 90.000 kr. for meget i skat. Landsskatteretten fastslog, at det var hendes eget ansvar, fordi hun ikke havde tjekket sin årsopgørelse tilstrækkeligt. Derfor kunne hun ikke få genoptaget skatteansættelsen, selvom det drejede sig om mange penge,« forklarer Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, i pressemeddelelsen.

Henning Boye Hansen peger på, at skatteministeren Karsten Lauritzen (V) for nylig har varslet, at det skal undersøges, om der er behov for at ændre på reglerne.

Ifølge chefkonsulenten vil det dog næppe munde ud i lempelser med tilbagevirkende kraft, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på skæringsdatoen.