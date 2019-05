Over 220 forbrugere har siden årsskiftet klaget til Forbrugerombudsmanden over måden, webshops sælger abonnementer på.

Antallet af forbrugere, der føler sig snydt af webshops, er højt.





Forbrugerne føler sig vildledt af webshops, hvor det ikke tydeligt fremgår, at et køb af deres produkt omfatter en abonnementsordning. Og den skal forbrugerne også betale for.





Derfor har Forbrugerombudsmanden nu udarbejdet en guide til virksomhederne, hvor eksempler skal vise, hvordan webshops tydeligt kan oplyse om, at et køb hos dem altså forudsætter tegning af et abonnement.





»Det er nu et udbredt forretningskoncept at betinge køb af produkter på nettet af et abonnement. Desværre oplyser mange webshops ikke tydeligt forbrugerne om, at forbrugerne skal forpligte sig til at betale et løbende abonnement for at købe webshoppens produkter,« udtaler Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen på deres hjemmeside.





Siden 2016 har Forbrugerombudsmanden været opmærksom på problemet, men mange webshops oplyser altså stadigvæk ikke kunderne tydeligt nok. I 2018 modtog Forbrugerombudsmanden 307 klager og i 2017 var tallet 263.





Kvikguiden er lavet for at komme problemerne til livs. Den oplyser virksomheder med webshops om, hvor de kan informere kunderne om abonnementsordningen - f.eks. på deres forside, produktside, i indkøbskurven samt på ordre- og betalingssiden.





»Hvis ikke en webshop oplyser tydeligt om abonnementet, bliver forbrugeren vildledt og abonnementsaftalerne ugyldige. Virksomhederne må derfor heller ikke bruge forbrugernes betalingskortoplysninger til betaling af abonnementerne,« siger Christina Toftegaard Nielsen på hjemmesiden.





I november sidste år politianmeldte Forbrugerombudsmanden fire webshops for at have vildledt forbrugere ved deres salg af abonnementer.





Over 220 forbrugere har allerede klaget til Forbrugerombudsmanden i år over måden, webshops sælger abonnementer på.