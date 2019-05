Vild slutspurt: Boligejerne har sparet millioner på stor konverteringsbølge

Der er opsagt lån for mere end 100 mia. kr. - det har resulteret i en den største konverteringsbølge siden 2005.

De danske boligejere har udnyttet de faldende renter til at konvertere deres realkreditlån i så stort omfang, at en stor konverteringsbølge er skyllet ind over boligmarkedet.

Fristen for at opsige lån var den 30. april, og inden fristens udløb, vurderede man i realkreditsektoren, at konverteringsbølgen ville blive mindre end end den, der fandt sted i 2015, hvor den nåede op over 100 mia. kr.

Men en vild slutspurt sendte konverteringsbølgen op på 112 mia. kr., lyder det fra Nordea Kredit.

»Vi havde på forhånd forventet, at konverteringsomfanget ville løbe op i mere end 70 mia. kr., og at der derved ville være tale om en meget stor konverteringsbølge. Virkeligheden har dog vist sig at være endnu vildere, og vi skal 14 år tilbage i tid for at finde en lige så stor konverteringsbølge som nu,« skriver List Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

Alene den sidste uge blev der ifølge Nordea Kredit opsagt lån for mere end 60 mia. kr.

»Vi skal tilbage til 2005 for at finde en større konverteringsbølge end nu. Dengang var der tale om konverteringer fra 30-årige 6 pct. til de første 4 pct. lån nogensinde. I dag har langt de fleste boligejere omlagt fra fastforrentede lån med en rente på 3 eller 2,5 pct. til 30-årige 1,5 pct. lån,« skriver Lise Nytoft Bergmann.

Konverteringsbølgen sparer boligejerne for mange mio. kr. Inden fristen for opsigelse vurderede man i Nykredit/Totalkredit, at der ville blive opsagt lån for 80 mia. kr., og på den baggrund vurderede chefanalytiker Jeppe Borre, at konverteringsbølgen ville skære omkring 650 mio. kr. om året af boligejernes løbende renteudgifter. Dette tal er med rundens størrelse nu vokset.

I Realkredit Danmark vurderer man, at konverteringsbølgen kan være med til at give et lille skub til den samlede danske økonomi.

»Først og fremmest er konsekvensen lavere ydelser til låntagerne og dermed flere penge til enten forbrug eller investeringer. Endelig har Nationalbanken påvist, at konverteringsbølger kan give en positiv forbrugseffekt via belåning af friværdier fra stigende boligpriser, når realkreditlånet alligevel skal lægges om,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

Cheføkonomen peger på, at friværdierne siden begyndelsen af 2012 er steget med ca. 650 mia. kr., hvilket svarer til 375.000 kr. pr. ejerbolig.