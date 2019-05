MacKenzie Bezos, der indtil for få måneder siden var gift med verdens rigeste mand, har lovet at donere halvdelen af sin formue til velgørenhed.

Verdens fjerderigeste kvinde, MacKenzie Bezos, slutter sig nu til en lang række af milliardærer, der har lovet at donere mindst halvdelen af deres formue til velgørenhed.

Det sker, kun få måneder efter at hun afsluttede skilsmissen med sin nu forhenværende mand, Jeff Bezos.

MacKenzie Bezos, der efter skilsmissen stod tilbage med en anslået formue på cirka 240 mia. kr., har underskrevet den såkaldte "Giving Pledge," et initiativ stiftet af Warren Buffett, Bill Gates og Melinda Gates i 2010.

"Giving Pledge" opfordrer verdens rigeste personer til at give mindst halvdelen af deres formue til velgørenhed, enten mens de er i live eller efter deres død. Indtil videre har 204 velhavere og deres familier tilmeldt sig.

I en meddelelse skriver MacKenzie Bezos, at hun har »en uforholdsmæssig stor mængde penge at dele ud af.« Og hun vil fortsætte med filantropi, indtil at hendes pengetank er »tom,« lyder det.

MacKenzie Bezos, der er forfatter, mødte Jeff Bezos, da hun arbejdede for ham i en hedgefond i New York i 1992. Siden skabte hendes mand den nu verdensomspændende netgigant Amazon, der har gjort ham til verdens rigeste mand.

Men da Jeff Bezos’ sms’er til elskerinden og et par forholdsvis intime billeder ramte skandalebladet National Enquirer, brast parrets ægteskab.

De lod sig skille efter 25 år, hvilket katapulterede MacKenzie Bezos direkte op som nummer 22 på Bloombergs liste over verdens rigeste personer.

Verdens rigeste kvinde er i øvrigt Francoise Bettencourt Meyers, der er barnebarn af L'Oreals stifter. Herefter følger Alice Walton, medarving til supermarkedskæden Walmart, og Jacqueline Marts, arving til verdens største slikfabrikant Mars.

Efter sin skilsmisse med Jeff Bezos valgte MacKenzie Bezos i øvrigt at overdrage 75 pct. af aktierne i Amazon, som de ejede sammen, samt kontrol over hendes stemmeberettigede aktier til Jeff Bezos.

Desuden gav hun Jeff Bezos alle sine rettigheder i både det kendte amerikanske medie Washington Post og raketvirksomheden Blue Origin.