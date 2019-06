Rentefald sender rekordlån på gaden: »Boligejerne har aldrig før kunnet låne penge til så lav en ydelse«

Både Totalkredit og Nykredit har i dag besluttet at åbne for nye afdragsfrie lån med en rente på 1 pct.

Totalkredit og Nordea Kredit har føjet endnu et kapitel til rekordbøgerne over de danske boligrenter. De to realkreditinstitutter har åbnet for to rekordlån - et 30-årigt fastforrentet afdragsfrit lån med en kuponrente på 1 pct. samt et 20-årigt fastforrentet lån med afdrag med en rente på 0,5 pct.

»Det er første gang nogensinde, at vi åbner et 30-årig fastforrentet lån uden afdrag og en rente på 1 pct., og på tilsvarende vis er det også første gang, at vi åbner et fastforrentet 20-årigt lån med en rente på 0,5 pct. Eller sagt med andre ord, så har boligejerne aldrig kunne låne penge til så lav en ydelse, som de har mulighed for i øjeblikket,« skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

Forklaringen på de nye lån skal findes i det faktum, at realkreditinstitutterne ikke må udstede tilbud, når kursen på et lån når over kurs 100.

I Nordea Kredit lyder kursen på det 30-årige lån uden afdrag med 1,5 pct. i rente på 100,1. Samme sted bliver det 20-årige 1 pct. lån handlet i en kurs omkring 100,4 pct.

Renterne har haft kurs sydover i det meste af 2019, og det har presset kurserne på de danske boliglån op. Det seneste rentefald er bl.a. blevet udløst af den nye spændinger på handelsfronten, hvor USA nu vil lægge told på varer fra Mexico.

»Jeg må indrømme, at jeg må nive mig selv i armen, når jeg ser på, hvordan rentedykket i 2019 fuldstændig har ændret landskabet for danske boliglån. Da vi gik ind i året, hed renten 2 pct. på 30-årige fastforrentede lån. Nu er det 1 pct. Det nye afdragsfrie 1 pct.-lån er således endnu et afsnit i føljetonen af rekordlån, som er strømmet til i år,« skriver Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar.