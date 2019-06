De lave renteniveauer har ført til en forhøjet risiko for dårlig kunderådgivning i landets pengeinstitutter, lyder det fra Finanstilsynet.

Når danskerne bevæger sig ned i banken, er der i øjeblikket en »forhøjet risiko« for, at de bliver mødt af dårlig rådgivning. Det skyldes de ekstremt lave renter, lyder advarslen fra Finanstilsynet i en rapport om udviklingen inden for investeringsfonde.

»Pengeinstitutterne har en tilskyndelse, der er større end tidligere, til at flytte kundernes opsparing fra indlånskonti til investeringsprodukter. Her kan pengeinstitutterne tjene penge på f.eks. gebyrer for porteføljepleje eller provisionsindtægter samtidig med, at det enkelte pengeinstitut undgår et negativt afkast ved at sætte pengene i Nationalbanken,« udtaler Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, i en pressemeddelelse.

De danske pengeinstitutters nettorenteindtægter er presset ned, fordi det ekstreme renteniveau har gjort det sværere at tjene penge på forskellen mellem ind- og udlånsrenter.

»For pengeinstitutter med betydeligt indlånsoverskud betyder det, at privatkunder godt nok typisk ikke får noget i rente, men da pengeinstituttet skal betale for at have penge stående i Nationalbanken, bliver indlån fra privatkunder en underskudsforretning,« skriver Finanstilsynet.

»Det øger risikoen for, at pengeinstitutternes fokus på egen indtjening overskygger deres fokus på, at investering rent faktisk er i kundernes interesse. Vi følger dette tema nøje,« siger Jesper Berg.

Finanstilsynet vurderer, at risikoen for dårlig rådgivning er særligt stor i forhold til kunder der enten har en lav tolerance over for risiko, en kort tidshorisont eller en kombination af de to.

I Finanstilsynets rapport bliver det således fremhævet, at det med en omkostningsprocent på 0,5 kræver en løbetid på ca. 15 år at opnå et årligt positivt afkast.

Der var ved udgangen af 2018 placeret 927 mia. kr. i investeringsfonde. Det svarer til et fald på 3 pct. i forhold til niveauet fra 2017. Faldet skyldtes den turbulens, som opstod på finansmarkederne i slutningen af 2018.