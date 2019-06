22 ansatte i et byggefirma skal alligevel ikke beskattes af en firmaudflugt til Dubai.

En firmaudflugt til udlandet ender ofte i diskussioner med skattemyndighederne om, hvorvidt medarbejderne skal beskattes af turen eller ej. Ifølge revisionsfirmaet BDO vinder myndighederne de fleste sager, men ikke alle.

Det viser en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om et byggefirma, som i påsken havde inviteret dets 22 ansatte med ledsagere på en studietur til Dubai. Turen kostede knap en halv million kroner - cirka 11.500 kr. pr. deltager.

Efter rejsen, der varede fem dage, og som bl.a. involverede et besøg i verdens største shoppingcenter, Dubai Mall, blev medarbejderne beskattet af deres respektive andel af turudgifterne, herunder også deres ægtefælles andel.

Skattemyndighederne mente nemlig, at der var tale om en studietur af helt generel karakter med et væsentligt turistmæssigt islæt.

Men Landskatteretten mente ikke, at det kunne afvises, at rejsen havde en væsentlig faglig færdi for firmaets ansatte. Derfor var medarbejderne kun skattepligtige af deres ledsagers andel af rejseudgifterne, afgjorde Landsskatteretten.

»Når skattemyndighederne kommer på kontrolbesøg i en virksomhed, er det mere reglen end undtagelsen, at kontoen for rejseudgifter gennemgås med en tættekam. Og den slags ender ofte med en skatteregning til medarbejderne,« skriver BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

»Når den ovenfor omtalte sag fik et andet udfald, skyldes det utvivlsomt, at rejseprogrammet indeholdte tilstrækkeligt relevante virksomhedsbesøg til, at det kunne anerkendes, at turen var afholdt i virksomhedens og ikke kun i medarbejdernes interesse,« skriver BDO.

På rejsen til Dubai var de 22 ansatte på besøg hos en tegnestuevirksomhed, en byggeplads samt på en elementfabrik - alle tre steder for at hente inspiration til projektopgaver i Danmark.