Ingen afmatning her: Danmarks to dyreste lejligheder solgt til vilde summer

Danmarks dyreste lejlighed har kostet mere end dobbelt så meget, som den hidtidige rekordhaver.

58,2 og 48,2 mio. kr. Så høj er prisen på de to hidtil dyreste lejligheder i Danmark. De ligger i Danicas kommende luksusbyggeri Tuborg Syd i Hellerup. Og lejlighederne er solgt i en periode, hvor boligpriserne i Hovedstaden ellers har været under pres efter flere års himmelflugt.

Den enorme rekordpris er opnået, fordi køberne i begge tilfælde har valgt at lægge to lejligheder sammen og derved købe hver en hel etage i ejendommen.

Dermed når rekordlejligheden op på ca. 429 m2, en kvadratmeterpris på over 135.000 kr. og med 360 graders udsigt over Øresund og Tuborg Havn fra de 4 balkoner og to terrasser. Mens den næstdyreste lejlighed bliver på 343 m2.

»Der har vist sig at være stor interesse for de allerdyreste boliger i Danmark, og flere potentielle købere, end vi havde forestillet os. Der er dels nogle meget rige familier i Danmark. Dels sidder der nogle danskere i udlandet, som har tjent godt og nu vil hjem,« siger Lone Bøegh Henriksen.

De dyreste ejerlejligheder Strandgade 81, København 28,5 mio. kr. Helsinkigade 20, 12, Nordhavn 26,4 mio. kr. Helsinkigade 20, 10, Nordhavn 24,9 mio. kr. Tuborg Havnepark 20,6, Hellerup 24,65 mio. kr. Købmagergade 1,4, København 24,5 mio. kr. Kilde: Boliga.

Luksusbyggeriet er først nu ved at blive opført. Derfor bestemmer køberne selv, hvordan boligerne skal indrettes ud fra tre indretningspakker. Både loftshøjde, materialer og antal værelser kan justeres. Køkkenet kommer også oveni listeprisen.

Som udgangspunkt får den dyreste af de to lejlighed 10-12 værelser, mens den ”lille” får 7-8 værelser.

Det er ikke engang et år siden, at den hidtidige prisrekord blev slået med 28,5 mio. kr. for knap 300 m2 tæt ved Nyhavn med udsigt over Københavns Havn, viser en opgørelse fra Boliga.

En 10 værelses københavner lejlighed på 464 m2 til 50 mio. kr. blev trukket af markedet i januar 2017 efter at have været til salg i få måneder. Nu er boligen sat til salg igen.

Danicas boliger i Hellerup står først færdige efter indførelsen af den nye boligskat i 2021. Så køberne får ingen rabat på skatten. Det ærgrer køberne, siger Lone Bøegh Henriksen, men det er ikke afgørende.

Foreløbig er der stadig mange ledige lejligheder i de to kysthuse. Men Lone Bøegh Henriksen er overbevist om, at de bliver solgt, inden husene står klar. Lige nu forhandles om salg af yderligere 4 lejligheder i komplekset, siger hun.