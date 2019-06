Alle renterekorder slået: Op mod 400.000 boligejere står til gevinst

Det har aldrig været billigere at få et boliglån. Fredag er der sat to bemærkelsesværdige rekorder: F7-renten er for første gang nogensinde negativ, og kursen på det 30-årige 1 pct. lån med afdrag runder for første gang 99.

De historisk lave renter åbner for konverteringsmuligheder for 300.000 til 400.000 boligejere, vurderer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Det vilde ridt ned på renterne fortsætter på nærmest daglig basis,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det 30-årige 1 pct.-lån runder nu kurs 99, og det afdragsfrie 1 pct.-lån er tæt ved 97,75. Dermed er der også åbnet op for konvertering fra 2 pct. afdragsfri til 1 pct.

Konsekvenser af at omlægge lån på 1 mio. kr. - med afdrag:



Kurs Ydelse før skat Ydelse efter skat Heraf afdrag Restgæld 2 pct. 100 4.676 3.951 2.481 1.000.000 1 pct. 98,75 4.326 3.860 2.912 1.030.000 Forskel 1,25 -350 -91 431 30.000

År til break-even: 4,8 år. Ved samme kurs: 2,8 år. Kilde: Realkredit Danmark

Konsekvenser af at omlægge lån på 1 mio. kr. - uden afdrag:



Kurs Ydelse før skat Ydelse efter skat Restgæld 2 pct. 100 2.505 1.679 1.000.000 1 pct. 97,5 1.744 1.168 1.043.000 Forskel 2,5 -761 -511 43.000

År til break-even: 6,8 år. Ved samme kurs: 2,5 år. Kilde: Realkredit Danmark

»Som altid skal man være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med konvertering, og en omlægning kræver, at man får indsigt i både fordele og ulemper og dermed kan træffe sit valg på et oplyst grundlag,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Med mindre man står foran flytning inden for de kommende år kan det være en god ide at få foretaget et servicetjek af ens fastforrentede lån i den kommende tid og få indblik i de muligheder, som er opstået i det aktuelle rentemiljø, mener han.

Det 15-årige 0,5 pct.-lån nærmer sig også kurs 100. Fredag ligger den i 99,75.

»Der er et lille stykke vej endnu, men der synes bestemt at være en risiko for, at den kan komme til at lukke for tilbudsgivning i løbet af den kommende tid – og dermed kan det ikke afvises, at vi også kan komme til at opleve 0 pct. fastforrentede lån med en løbetid på 15 år,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Realkredit Danmark har ikke åbnet for et 10-årigt lån med en rente på 0. Det har andre institutter, og kursen på det ligger helt oppe i 99,4.

Også flekslånene er historisk billige. F5-renten er presset ned i -0,26 pct., og der er nu negativ rente ud til og med F7, der her i denne uge for første gang nogensinde er gået i minus. Den er på -0,01 pct. F10-renten er også i bundrekord med en rente på 0,27 pct.