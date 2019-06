Der er fart på opsigelserne, selvom opsigelsesfristen ligger mere end en måned ude i fremtiden.

Endnu en rekord er under opsejling på det danske marked for boliglån. Sådan lyder det fra Totalkredit, der venter, at der vil blive opsagt lån for næsten 200 mia. kr., når fristen for at opsige sit lån udløber ved udgangen af juli.

»Det vil så blive den største konverteringsbølge nogensinde. Rekordernes tid er ikke forbi - det har været tilfældet med de renterekorder, vi har set, og nu ser det ud til, at det også kommer til at gælde i forhold til konverteringer,« siger Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Baggrunden for udmeldingen er, at helt nye tal fra landets realkreditinstitutter viser, at der er blevet opsagt lån for 21,7 mia. kr. på nuværende tidspunkt. Det er mere end det dobbelt af, hvad der var blevet opsagt på samme tid op mod den seneste frist.

Der er i alt fire opsigelsesfrister om året. Ved den seneste opsigelsesfrist den 30. april blev der opsagt lån for mere end 100 mio. kr., og det var den største konverteringsbølge siden 2015.

Dengang var det 1,5 pct.-lånet, som var i spil. Nu er det 1 pct.-lånet.

»Der har været en ret heftig aktivitet, og potentialet er rigtig stort efter den seneste tids rentefald, for 1 pct.-lånet har gjort, at det nu også er blevet sjovt for boligejere med 2 pct.-lån at være med,« siger Jeppe Borre, der peger på, at halvdelen af aktiviteten indtil nu kommer fra boligejere med 2 pct.-lån.

Ifølge Jeppe Borre er det netop rentefaldet, som har fået boligejerne til at reagere. Og med de renter og kurser er der ifølge chefanalytikeren lagt op til en historisk konverteringsbølge.

I takt med, at dagene går, mindskes risikoen også for den såkaldte indlåsningseffekt på 1 pct.-lånet. Her er tommelfingerreglen, at en obligationsserie skal over 5 mia. kr., inden risikoen for denne effekt forsvinder.

I Totalkredit er der i øjeblikket udstedt lån for 4,4 mia. kr. i 1. pct.-lånet med afdrag, mens der er lån for ca. 1,8 mia. kr. i 1 pct.-lånet uden afdrag.

»Det stiger ret meget dag for dag, så vi forventer, at vi vinker farvel til indlåsningseffekten på lånet med afdrag inden for et par dage, mens risikoen forsvinder for lånet uden afdrag i løbet af et par uger,« siger Jeppe Borre.