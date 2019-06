Ny renterekord: Boligejere kan se frem til laveste rente nogensinde

Boligejere med lån, som får fastsat rente hvert halve år, kan se frem til den laveste rente nogensinde.

Den laveste rente på et boliglån. Nogensinde. Det er, hvad en gruppe boligejere kan se frem til fra på mandag, efter at renten for lånene med den korteste rentebinding i dag har fået fastsat renten i Totalkredit og Nordea Kredit.

Totalkredit udbyder lånet under navnet F-Kort, og her endte renten på nye lån af denne type på - 0,43 pct., og dermed er der altså kommet endnu en renterekord i hus på det danske marked for boliglån.

»2019 har budt på et væld af rekorder på boliglån, og strømmen fortsætter i dag, så rekordernes tid er endnu ikke forbi,« skriver Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar.

Nordea Kredit tilbyder samme type lån under navnet Kort Rente. Her blev der også sat rekord, for den laveste rente på et Kort Rente-lån endte på - 0,37 pct. Den hidtidige rekord for dette lån i Nordea Kredit blev sat tilbage i 2016, og her endte renten på - 0,32 pct.

Ca. 26.000 boligejere har i dag et Kort Rente-lån i Nordea Kredit, hvilket svarer til ca. hver syvende kunde.

»Boligejerne bør glæde sig over dagens resultater, uanset hvilken variant af Kort Rente-lånet de har. Renterne er blevet fastsat til et meget lavt niveau, og det er en dejlig nyhed at starte sommerferien på,« skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

Lånene i Totalkredit og Nordea Kredit er bygget op omkring den såkaldte CITA 6-rente. Dertil kommer et tillæg, der går til den investor, som køber obligationen bag lånet.

I Nordea Kredit er der i øjeblikket to obligationer bag lånene, og dermed to forskellige rentesatser. Renten afhænger altså af, hvornår lånet er optaget. Mens den laveste rente i Nordea Kredit altså lyder på - 0,32 pct., lyder den anden rente på - 0,25 pct.

Totalkredit har fem forskellige obligationer bag lånene, og dermed fem forskellige rentesatser. De spænder fra - 0,29 pct. til - 0,43 pct.

»Et lidt vildt perspektiv på de lave renter er, at renterne er banket så meget i bund, at en del boligejere med et afdragsfrit lån rent faktisk oplever at afdrage på lånet. Det skyldes, at den negative rente på F-kort kommer boligejerne til gode i form af et afdrag på lånet – også selvom lånet er afdragsfrit,« skriver Jeppe Borre.