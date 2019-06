Ulovlige forbehold omkring prisstigninger, manglende modelår og ingen leveringsdato. FDM tjekkede sidste år 1.200 slutsedler. Størstedelen dumpede testen.

Det er mere reglen end undtagelsen, at der er fejl i slutsedlen, når du køber bil.

FDM har i løbet af 2018 fået 1.200 slutsedler til gennemsyn, og i 65 pct. af slutsedlerne fandt bilisternes interesseorganisation fejl.

Det er en stigning i forhold til 2017, hvor FDM’s eksperter fandt fejl i 53 pct. af de forelagte slutsedler.

Mange er ikke klar over det, men en slutseddel er et juridisk bindende dokument. Har man først skrevet under, fanger bordet. Casper Schad, advokat i FDM

De mange fejl får FDM til at lange ud efter forhandlerne.

»Det er nedslående, at forhandlerne laver så mange fejl, og tallene viser, at vi kan hjælpe flere medlemmer, der ellers risiker at komme i klemme, fordi de underskriver en slutseddel med upræcise oplysninger,« siger Casper Schad, advokat i FDM.

I AutoBranchen Danmark, der er talerør for ca. 1.200 bilforhandlere og autoværksteder med ca. 20.000 ansatte, peger jurist Ida Nynne Daarbak Jensen på, at nogle fejl er mere graverende end andre.

Det ændrer imidlertid ikke på, at en fejl i værste fald kan ende som en økonomisk bet for forhandleren, hvis køberen ender med at have krav på et nedslag i prisen eller ligefrem kan lade handlen gå tilbage.

10 hyppigste fejl på slutsedler 1. Modelår og modeltype fremgår ikke. 2. Ej angivet om navigationsanlægget taler dansk. 3. Ulovligt forbehold for at prisen kan stige. 4. Leveringsdato mangler. 5. Ej oplyst om bilen er omlakeret. 6. Antal medfølgende nøgler er ikke oplyst. 7. Leveringsomkostninger er ikke specificeret. 8. Det fremgår ikke, hvad bilen har været brugt til. 9. Køber står inde for bilens kilometerstand. 10. Pris på ekstraudstyr er ikke udspecificeret. Kilde: FDM.

»Generelt er det vigtigt, at slutsedlen indeholder så mange og så præcise oplysninger som muligt, så der ikke senere kan opstå tvivl om aftalens indhold, der både kan være til gene for forhandleren og kunden,« siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Hun slår samtidig fast, at i tilfælde af en tvist vil bilforhandleren rent juridisk altid blive anset for den stærke part på grund af en såkaldt koncipistregel.

»Den betyder, at ved uklarheder i aftaler fortolkes dette imod koncipisten, der i det her tilfælde er forhandleren. Det er derfor ekstra vigtigt, at man som forhandler er opmærksom på formuleringerne i sine slutsedler og aftaler generelt,« siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Casper Schad fra FDM siger, at den hyppigste fejl på slutsedler er, at der ikke er anført hverken modelår eller modeltype.

»Mange er ikke klar over det, men en slutseddel er et juridisk bindende dokument. Har man først skrevet under, fanger bordet,« siger Casper Schad.

Han opfordrer derfor bilkøbere til at få tjekket tingene, inden de skriver under på slutsedlen.