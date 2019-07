Nyt digitalt værktøj hjælper Skattestyrelsen med at finde fejl i danskernes selvangivelser.

Skattestyrelsen har for førte gang brugt såkaldt maskinlæring til at fange afvigelser i danskernes selvangivelser. Foreløbigt er 726 faldet i nettet det første år.

Det skriver DR, som fortæller, at der bl.a. er eksempler på en studerende, der har krævet fradrag for at være dagplejemor, samt en lavtlønnet, der prøver at få fradrag for sine skibsanparter.

»Vi har taget et nyt digitalt værktøj i brug, som supplerer de andre former for kontrol, vi har. Og det er en baby, som vi har sat i verden, og som vi ser frem til at gå videre med, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, til DR.

Hun erkender, at en fangst på 726 ikke lyder af meget ud af i alt 4,6 mio. årsopgørelser.

»Antallet er som sådan ikke det vigtigste for os. Vi har øget kontrolniveauet de senere år, og det vil vi gøre fremadrettet. Men vi er optaget af at gøre det let for de mange og svært for de få,« siger hun.

Skattestyrelsen, det tidl. Skat, har været omgærdet af en masse møgsager i de seneste år.

I 2015 kom det frem, at Skat var blevet franarret 6,2 mia. kr. i udbytteskat. Det tal er sidenhen opjusteret til senest 12,3 mia. kr.

Samme år kom det frem, at Skat måtte droppe et automatisk it-system, kaldet EFI, til inddrivelse af gæld.

I 2017 vurderede PWC i en analyse, at danskerne samlet set skylder 98 mia. kr. i skat, men at der realistisk set formentlig kun kan indrives omkring 20 mia. kr.

Samme år eftergav Skat gæld for ca. 6 mia. kr., inden regeringen fik nok og nedlagde Skat, som i dag er erstattet af syv styrelser fordelt over hele landet.